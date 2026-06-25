Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası’na aldığı iki mağlubiyetle erken veda eden A Milli Takım, turnuvadaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Prestij mücadelesi niteliği taşıyan Türkiye - ABD karşılaşması öncesinde geri sayım sürerken, maçın yayın bilgileri ve teknik ekibin kadro tercihleri merak konusu oldu. Turnuvaya veda anlamı taşıyan bu kritik mücadele öncesinde gözler, açıklanacak ilk 11’e ve karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağına çevrildi. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.