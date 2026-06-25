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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası TÜRKİYE DÜNYA KUPASI SON MAÇI: Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kadrosunda kimler var? Türkiye - ABD maçı canlı izle

        TÜRKİYE DÜNYA KUPASI SON MAÇI: Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - ABD maçı canlı izle ekranıA Milli Takım kadrosu

        Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası'na aldığı iki mağlubiyetle erken veda eden A Milli Takım, turnuvadaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Prestij mücadelesi niteliği taşıyan Türkiye - ABD karşılaşması öncesinde geri sayım sürerken, maçın yayın bilgileri ve teknik ekibin kadro tercihleri merak konusu oldu. Turnuvaya veda anlamı taşıyan bu kritik mücadele öncesinde gözler, açıklanacak ilk 11'e ve karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağına çevrildi. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 14:57 Güncelleme:
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        1

        Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası’na aldığı iki mağlubiyetle erken veda eden A Milli Takım, turnuvadaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Prestij mücadelesi niteliği taşıyan Türkiye - ABD karşılaşması öncesinde geri sayım sürerken, maçın yayın bilgileri ve teknik ekibin kadro tercihleri merak konusu oldu. Turnuvaya veda anlamı taşıyan bu kritik mücadele öncesinde gözler, açıklanacak ilk 11’e ve karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağına çevrildi. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

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        TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        2026 Dünya Kupası D Grubu’nda son heyecan 26 Haziran Cuma günü yaşanacak. Türkiye ile ABD arasında oynanacak kritik mücadele, saat farkı nedeniyle Türkiye’de sabahın erken saatlerinde takip edilecek.

        Karşılaşma, Türkiye saatiyle (TSİ) 05.00’te başlayacak ve futbolseverler maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

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        TÜRKİYE - ABD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Türkiye: Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Orkun, Kenan, Barış Alper

        ABD: Freese, Scally, Trusty, M.Robinson, Arfsten, Roldan, Berhalter, Weah, Reyna, Tillman, Pepi.

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