Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye Dünya Kupası Takvimi: 2026 Türkiye Dünya Kupası maçları ne zaman? Milli takımın rakipleri kimler?

        Türkiye Dünya Kupası Takvimi: 2026 Türkiye Dünya Kupası maçları ne zaman? Milli takımın rakipleri kimler?

        24 yıl aranın ardından yeniden Dünya Kupası heyecanını yaşayacak olan A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda sahaya çıkacak. Futbol tutkunlarının büyük bir ilgiyle beklediği bu maçlar, Türkiye'nin turnuvadaki yolculuğunu şekillendirecek kritik karşılaşmalar olarak öne çıkarken, ay-yıldızlı ekibin performansı da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Milli Takım maçları ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 Dünya Kupası Türkiye milli maç tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 10:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        24 yıl sonra Dünya Kupası arenasına geri dönen A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu karşılaşmalar, Türkiye’nin turnuvadaki gidişatını belirleyecek önemli sınavlar olarak dikkat çekerken, millilerin sahadaki performansı da yakından izlenecek. Peki, Milli Takım maçları ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 Dünya Kupası Türkiye milli maç tarihleri...

        2

        TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

        A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı belli oldu. Türkiye, D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

        3

        Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası fikstürü:

        14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (TSİ 07.00)

        20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (TSİ 06.00)

        26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (TSİ 05.00)

        Turnuvanın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenmesi nedeniyle karşılaşmalar, Türkiye saatiyle çoğunlukla gece geç saatlerde ya da sabaha karşı oynanacak.

        Bu mücadeleler, millilerin gruptaki sıralamasını ve üst tura yükselip yükselmeyeceğini belirleyecek kritik maçlar olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zafer gecesine şiddet gölgesi

        Galatasaray'ın Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İstanbul'un birçok noktasında kutlamalar yapılırken, bazı bölgelerde çıkan olaylar geceye gölge düşürdü

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Doğum iznine rapor ayarı
        Doğum iznine rapor ayarı
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri