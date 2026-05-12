Türkiye Dünya Kupası Takvimi: 2026 Türkiye Dünya Kupası maçları ne zaman? Milli takımın rakipleri kimler?
24 yıl aranın ardından yeniden Dünya Kupası heyecanını yaşayacak olan A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda sahaya çıkacak. Futbol tutkunlarının büyük bir ilgiyle beklediği bu maçlar, Türkiye'nin turnuvadaki yolculuğunu şekillendirecek kritik karşılaşmalar olarak öne çıkarken, ay-yıldızlı ekibin performansı da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Milli Takım maçları ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 Dünya Kupası Türkiye milli maç tarihleri...
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı belli oldu. Türkiye, D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası fikstürü:
14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (TSİ 07.00)
20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (TSİ 06.00)
26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (TSİ 05.00)
Turnuvanın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenmesi nedeniyle karşılaşmalar, Türkiye saatiyle çoğunlukla gece geç saatlerde ya da sabaha karşı oynanacak.
Bu mücadeleler, millilerin gruptaki sıralamasını ve üst tura yükselip yükselmeyeceğini belirleyecek kritik maçlar olacak.