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Haberlerİş-Yaşam

Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı

AA

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'den 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 döneminde en fazla fındık satılan ülkeler arasında ilk sırayı önceki 9 sezonda olduğu gibi yine Almanya alırken, bu ülkeyi İtalya ve Fransa izledi

fındık ihracat

- Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'den 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2019 döneminde en fazla fındık satılan ülkeler arasında ilk sırayı önceki 9 sezonda olduğu gibi yine Almanya alırken, bu ülkeyi İtalya ve Fransa izledi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç "285 bin ton hedefimiz vardı. Bu hedefimizin biraz altında kalındı. Yaklaşık 270 bin ton ihracat gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.

Sürecek...

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