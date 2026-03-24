        Türkiye fintech sektörü 2025 yılında 214 milyon dolar yatırım aldı - Girişimcilik Haberleri

        Türkiye fintech sektörü 2025 yılında 214 milyon dolar yatırım aldı

        KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan "Türkiye Startup Yatırımları" raporuna göre geçen yıl Türkiye fintech sektörü aldığı toplam 213,7 milyon dolarlık yatırım ile startup yatırımlarında işlem hacmi bakımından ikinci sıraya yerleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 12:20
        Türkiye fintech sektörü 214 milyon dolar yatırım aldı

        Türkiye'deki girişim sermayesi piyasasının karşı karşıya olduğu temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koymak amacıyla KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Ekibi ve 212 iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları“ raporunun 2025 yılını kapsayan sonuçları yayımlandı. Verilere göre geçen yıl ülkemizde yapılan startup yatırımları içerisinde fintech sektörü işlem adedinde dördüncü, işlem hacminde ise ikinci sırada yer aldı.

        Fintech sektörü, geçen yılın ilk çeyreğinde 12 işlem ile 23,4 milyon dolar, ikinci çeyrekte 5 işlem ile 78,1 milyon dolar, üçüncü çeyrekte 7 işlem ile 94,9 milyon dolar ve son çeyrekte 11 işlem ile 17,3 milyon dolar yatırım aldı. Böylelikle sektör, 2025 yılı genelinde toplam 35 işlem ile 213,7 milyon dolar yatırım hacmine ulaştı.

        2025 yılında yatırımcılar, geleneksel ödeme sistemlerinden varlık yönetimi ve yatırım odaklı wealthtech platformlarına kaydı. Bu dönüşüm, Türkiye fintech pazarının sadece harcama değil, biriktirme ve yönetme alanında da varlık göstermeye başladığını ortaya koydu. Bu dönüşüm Türkiye Fintech Sektörünün artık olgunluk dönemine girdiğini kanıtladı.

        Midas 80 milyon dolarlık, Sipay ise 78 milyon dolarlık erken aşama yatırımlarıyla sektör hacminin yüzde 70'inden fazlasını oluşturdu. Midas yatırımı, aynı zamanda yılın en büyük erken aşama finansmanı olarak kayıtlara geçti. Dördüncü çeyrekte gerçekleşen Onlayer (8,2 milyon dolar) ve TeklifimGelsin (4 milyon dolar) gibi yatırımlar, ilginin yıl sonuna kadar sürdüğünü gösterdi. Ayrıca Flow48 (69 milyon dolar) ve Payrails (32 milyon dolar) gibi girişimlerin başarısı, yerli fintech vizyonunun küresel çapta ölçeklendiğini de doğruladı.

        Rapora göre yapay zekâ, 2025 yılında 48 işlemle ekosistemin en aktif dikeyine dönüşürken, fintech operasyonlarının da merkezine yerleşti. Özellikle dolandırıcılık önleme ve kredi skorlama alanlarında kritik rol oynayan yapay zekâ algoritmaları, operasyonel maliyetleri düşürerek verimliliği ana yatırım tezi haline getirdi. Bu teknolojik gelişmelerin, 2025 ve sonrasında fintech vizyonunun en önemli belirleyicisi olacağı tahmin ediliyor.

        Konuyla ilgili açıklama yapan KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, “Türkiye fintech sektörü, geleneksel ödemelerden varlık yönetimi odaklı bir yapıya evriliyor. Bu sürecin Midas'ın 80 milyon dolarlık yatırımıyla daha da pekiştiğini söyleyebiliriz. Yatırımcı iştahı artık yalnızca para transferine değil, uzmanlaşmış ve katma değerli yatırım araçlarına yoğunlaşıyor. Öte yandan SPK düzenlemelerinin netleşmesi, dijital varlıkları kurumsallaşması için gerekli güven ortamını oluştururken, servis modeli bankacılığı çerçevesindeki yeni izinler sektörde heyecan yaratıyor. Önümüzdeki dönemde sermaye akışının, agresif büyüme yerine operasyonel disiplin ve güçlü finansal temellere sahip sürdürülebilir girişimlere yöneleceğini düşünüyoruz. Yatırımcı seçiciliği, teknolojik derinliği olan ve pazar çekişini kanıtlamış nitelikli fırsatları ödüllendirmeye devam edecek.” dedi.

