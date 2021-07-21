Genel

Edirne Altınkum mevkisinde serinlemek için denize giren Murat Erez (18) ve Ömer Erez (23) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan iki kardeş sağlık ekipleri tarafından Enez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kardeşlerden Murat Erez, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ömer Erez, Keşan Devlet Hastanesine sevk edildi.









SAMSUN

Samsun'un Atakum ilçesinde gölete düşen kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile Karakavuk Mahallesi'nde Ondokuz Mayıs Üniversitesine ait göletin kıyısına giden Irak uyruklu M.W.M. (23), dengesini kaybederek suya düştü.

M.W.M'nın sudan çıkamaması üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen Samsun Jandarma İl Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma timleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlardan oluşturulan 10 kişilik ekip, gölette arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.





ADANA

Adana'nın Karataş ilçesinde, denize giren 5 kişiden biri boğuldu.

Harbiş Plajı'nda denizde bir süre yüzdükten sonra dalgaların sürüklediği 5 kişiyi görenler, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

M.B. (41) kaldırıldığı Karataş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KONYA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için gölete giren gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla piknik yapmak için Yenidoğan Göleti'nin kenarına gelen Ecir Mehmet Zahit Düzyol (25), burada serinlemek için gölette girdi.

Düzyol, biraz açıldıktan sonra herkesin gözü önünde çırpınarak gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine, Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra, Konya'dan Polis Su Altı Arama Kurtarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait dalgıçlar sevk edildi.

Gölet yüzeyinde jandarma ekipleri zodyak botla arama yaparken, dalgıçlar da su altında çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasının ardından Düzyol'un cansız bedenine ulaşıldı.

Göletten çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BURDUR

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne serinlemek için giren 19 yaşındaki Mehmet Kolukısa, boğuldu.

Merkeze bağlı Çatağıl köyünden halk plajına gelen Kolukısa, yüzmek için göle girdi.

Bir süre sonra Kolukısa'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar cankurtarana haber verdi.

Cankurtaran ve göldeki vatandaşlar tarafından sahile çıkarılan Kolukısa'ya suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.

Kolukısa'yı hayata döndürmek için yapılan kalp masajı oradaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Salda Gölü'nde temmuz ayının ilk haftası bir çocuk daha boğulmuştu.

SİİRT

Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Meydandere köyünde yaşayan 15 yaşındaki Hüseyin Baykara, serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda akıntıya kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları tarafından çayda arama çalışması başlatıldı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünden gelen 5 kişilik dalgıç ekibi de çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin çalışması sonucunda Baykara'nın cesedi, suya girdiği yere yaklaşık 300 metre mesafede bulundu.

Sudan çıkarılan Baykara'nın cesedi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kardeş boğuldu.

Babalı Mahallesi Dikili mevkisinde rüzgarlı havada denize giren Kardelen G. (16) ile kardeşi Atakan G. (13), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Kıyıdakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sahil güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, kardeşleri sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.