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        Türkiye genelindeki camilerde sela okundu

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece Türkiye genelindeki tüm camilerde tekrar okundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 01:06 Güncelleme: 16.07.2025 - 01:14
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        Türkiye genelindeki camilerde sela okundu
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        Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Kocatepe Camisi'nde sela verdi. AA'nın haberine göre; bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.

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        #FETÖ
        #15 Temmuz darbe girişimi
        #haberler
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