Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen'in kraliçe seçilmesi birçok eleştiriyi beraberinde getirdi.

Birçok kişi, sosyal medya hesabından İdil Bilgen'in Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olacak kadar güzel olmadığını belirtti.

Eleştiriler, öyle bir hal aldı ki İdil Bilgen'in linç edilmesine kadar dayandı.