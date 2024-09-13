İdil Bilgen eleştirilere dayanamadı
Geçtiğimiz çarşamba akşamı düzenlenen Miss Turkey 2024 yarışmasında İdil Bilgen kraliçe seçildi. Bilgen, birinci olmasından sonra kendisine gelen olumsuz yorumlarla ilgili önlem aldı
Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İldil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi oldu.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen'in kraliçe seçilmesi birçok eleştiriyi beraberinde getirdi.
Birçok kişi, sosyal medya hesabından İdil Bilgen'in Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olacak kadar güzel olmadığını belirtti.
Eleştiriler, öyle bir hal aldı ki İdil Bilgen'in linç edilmesine kadar dayandı.
Hatta bazı kişiler öylesine ileri gitti ki İdil Bilgen’in, Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı olmasından dolayı torpilli olduğunu bile dile getirdi.
Bunun üzerine Miss Turkey'in resmi internet sayfasından güzellikle ilgili bir tanım paylaşıldı.
Sosyal medyanın gündemi, gün boyu İdil Bilgen olurken yeni güzellik kraliçesi, sosyal medya hasabındaki yorumları kapattı.
Bu arada İdil Bilgen'in sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı 24 saat içinde yüzde yüz artarak yaklaşık 7 bine ulaştı.