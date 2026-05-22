Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekom Arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

        ÇEYREK ALTIN 10.872,13 %-0,14
        Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekom arasında yürütülen 16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İki yıllık sözleşmeyle çalışanlara ilk 6 ay için yüzde 24 zam yapılırken, sosyal yardımlarda da dikkat çeken artışlar sağlandı

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 19:11 Güncelleme:
        Türk Telekom'da sözleşme imzalandı

        Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekom arasında yürütülen 2026-2028 dönemi 16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Taraflar, 22 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen son toplantının ardından sözleşmeyi imza altına aldı.

        5 Şubat 2026 tarihinde başlayan ve yaklaşık üç buçuk ay süren müzakere süreci sonunda varılan anlaşmanın, çalışanların ücretleri ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler içerdiği belirtildi.

        Sözleşme İki Yıllık Dönemi Kapsıyor

        İmzalanan toplu iş sözleşmesi, 1 Mart 2026 ile 29 Şubat 2028 tarihleri arasında geçerli olacak. İki yıllık dönemi kapsayan sözleşme kapsamında ücret artışlarının yanı sıra sosyal yardım kalemlerinde de düzenlemeye gidildi.

        İlk 6 Ay İçin Yüzde 24 Zam

        Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Mart 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çalışan ücretlerine ilk 6 aylık dönem için ortalama yüzde 24 oranında zam yapıldı.

        1 Eylül 2026 tarihinde ise ücretlere yüzde 8 oranında ek artış uygulanacak. Böylece 2026 yılı itibarıyla çalışan ücretlerindeki kümülatif artış oranı, enflasyon hariç yüzde 33,92 seviyesine ulaşacak.

        Sosyal Yardımlarda Dikkat Çeken Artışlar

        Toplu iş sözleşmesi kapsamında sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler yapıldı. Yemek yardımı yüzde 37,5 artırılarak 400 TL’den 550 TL’ye yükseltildi. Giyecek yardımı ise 5 bin 500 TL’den 9 bin TL’ye çıkarıldı.

        Evlenme ve doğum yardımları da artırıldı. Buna göre her iki yardım kalemi 19 bin TL’den 30 bin TL’ye yükseltildi. Akıllı kart ödemeleri ve çeşitli sosyal yardım başlıklarında da çalışanlar lehine düzenlemeler gerçekleştirildi.

        Bayram Yardımları Güncellendi

        Sözleşmeyle birlikte bayram yardımlarında da artışa gidildi. Daha önce her bir bayram için ayrı ayrı ödenen brüt 13 bin TL tutarındaki yardım, yüzde 37,5 oranında artırılarak 17 bin 875 TL’ye yükseltildi. Güncellenen ödemenin Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılacağı bildirildi.

        “Çalışma Barışına Katkı Sağlayacak”

        Türkiye Haber-İş Sendikası tarafından yapılan değerlendirmede, imzalanan sözleşmenin çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını güçlendiren önemli kazanımlar içerdiği vurgulandı.

        Açıklamada, toplu iş sözleşmesi sürecinin yalnızca teknik bir müzakere olmadığı belirtilerek emeğin korunması ve çalışma barışının güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşıdığı ifade edildi. Ayrıca, Türk Telekom’un ülke genelindeki hizmet gücünün arkasında çalışanların emeği ve fedakârlığının bulunduğuna

        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe Beko
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
