Türkiye ile İspanya ulaştırma ve altyapı alanında işbirliği yaptı

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda gerçekleşen imza törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago katıldı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun Türkiye'de ilk defa düzenlendiğini söyledi.

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na bekledikleri katılımın olduğunu belirten Uraloğlu, forumda sadece oturup konuşma için değil farklı konularda kararları sonuca bağlamak için bir araya geldiklerini dile getirdi. Uraloğlu, "Biz daha önce İtalya ile koridorlar ve ulaştırma noktasında bir anlaşma imzalamıştık. Avrupa'nın önemli ülkelerinden bir tanesi olan İspanya ile anlaşmayı imzaladık. Bundan sonra koridorlar ve ulaştırma noktasında nasıl işbirliği yapacağımız konuştuk." ifadelerini kullandı.

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Uraloğlu, Türkiye tarafı olarak 5-6 anlaşma planladıklarını kaydederek, bunların haricinde yaklaşık 70 ülkeden gelen bakanlar ve kuruluş temsilcilerinin de anlaşmalar yapacağını bildirdi.