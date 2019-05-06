Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye ilk sahurunu yaptı. Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşlar sahuru beklerken farklı etkinlikler de düzenledi.

Mardin'de vatani görevini yapan askerler 1100 metrede ilk sahurunu yaparken, Zonguldak'ta maden işçileri yerin altında oruca niyet ettiler. Elazığlılar sahuru halay çekip çiftetelli oynayarak beklerken, Çorum'da, Osmanlı geleneğini yaşatmak için fes takıp, beyaz gömlek ve yelek giyerek mahalleleri dolaşan ramazan davulcuları, vatandaşları sahura Mehter Marşı ile kaldırdı.

İşte Türkiye'den ilk sahur...

VATAN NÖBETİNDE BİN 100 RAKIMLI TEPEDE İLK SAHUR

Mardin'de terör örgütü PKK ile mücadeleyi Mehmetçik ile omuz omuza yürüten güvenlik korucuları, nöbet tuttukları üs bölgelerinde ilk sahuru yaptı.

AA ekibi, Mardin-Diyarbakır karayolunda bin 100 rakımlı Akbağ Tepesi'nde görev yapan güvenlik korucularının vatan nöbetindeki ilk sahur heyecanını görüntüledi.

Üs bölgesinde bazı güvenlik korucuları terör tehdidine karşı mevzilerde nöbetini sürdürürken, dinlenmekte olan diğer korucular ise sahur sofrası hazırladı.

Ramazanın ilk sahurunu üs bölgesinde sırayla yapan korucular, vatanın bekası ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Korucubaşı Celalettin Çakas, her şartta gururla 27 yıldır koruculuk yaptığını belirterek, ramazan ayının bütün Müslümanlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Ramazan ayının ilk sahurunu görev arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını kaydeden Çakas, "Yemeğimizi yedikten sonra görevimizin başına geçeceğiz, nöbetteki arkadaşlarımız da gelip sahur yapacak. Karakol komutanımız, kaymakamımız, valimiz sağ olsun hep yanımızdalar. Allah milletimize devletimize zeval vermesin. Her zaman görevimizin başında olacağız" dedi.

Korucu Mecit Başçı da terörle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Başçı, şöyle dedi:

"Her zamanki gibi şimdi de görevimizin başında olmaktan gururluyuz. Devletimizi koruyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Biz buradayız. Sahur olsa bile gözümüz nöbet yerimizde."

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de güvenlik korucularının bölgede gece, gündüz, yaz, kış demeden her zaman görevlerinin başında olduğunu kaydederek, teröre karşı dik duruşlarından kesinlikle taviz vermeyeceklerini vurguladı.

MADEN İŞÇİLERİ, YERALTINDA İLK SAHURLARINI YAPTI

Zonguldak’ta maden işçileri, Ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yaptı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir şirkete ait maden ocağında 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, ilk sahuru yerin 300 metre altında yaptı. Sahur saatinin yaklaşmasıyla işlerini bırakıp kömür karası el ve yüzlerini temizleyen işçiler, ardından kalaslarla kurdukları yer sofrasında toplandı. Evlerinden getirdikleri peynir, zeytin, domates, salatalık, biber, ekmek ve meyveleri birlikte hazırlayan işçiler, yemeklerini yedikten sonra dua etti.

Maden işçileriyle birlikte sahur yapan maden mühendisi Bayram Barutçu, maden işçilerinin yer altında da aile gibi olduğunu söyledi. Birlikte sahur yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Barutçu, “Hayırlısıyla Ramazan ayına başlamayı Allah bu sene de nasip etti. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını hayırlısıyla geçirmesini diliyorum. İnşallah sonunda bayramı da hep birlikte neşe içerisinde geçirmeyi nasip eder. Madenci olarak yerin 300 metre altında orucumuzu tutmak için ilk sahurumuzu gerçekleştirdik. Madencilik emek yoğun bir iş olduğu için zor, ancak bu bizim ibadetimize engel teşkil etmiyor. Allah nasip ederse iftarda ailemizle birlikte olacağız. Bunun bilinciyle mutlu oluyoruz. Evimizde ne yiyorsak aynı şekilde burada da yemeklerimizi getirip arkadaşlarla birlikte sahurumuzu gerçekleştiriyoruz dedi.

YERALTINDA AİLE GİBİLER

15 yıllık maden işçisi Halil Horoz da yer altında sahur yaparak Ramazan ayına başlamanın manevi olarak kendilerini daha da güçlendirdiğini anlattı. Gece yılda yeraltında sahur yaparak Ramazan ayına başladığını ifade eden Horoz, “Bizim için fark etmiyor her yıl maden ocağında sahur yapıyoruz. Yeraltında da aile gibiyiz. Sahur bazı yıllar yer altında denk geliyor, bazen ise evimizde denk geliyor. Vardiyamıza göre değişiyor. Ramazan ayı tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Allah herkese kazasız ve belasız bir şekilde çalışmayı nasip etsin. Hiçbir şekilde oruç tutarken zorluk çekmiyoruz. İbadetten kaçınılmaz dedi.

Maden işçileri, ilk sahurun ardından oruca niyetlendi ve işlerinin başına döndü.

KLARNET SESİYLE UYANDILAR, HALAY ÇEKİP ÇİFTETELLİ OYNADILAR

Ramazan ayının ilk sahuruna davulun yanında klarnet sesiyle uyanana Elazığlılar, halay çekip çiftetelli oynadı.

Elazığ’da her yıl olduğu gibi bu yılda gelenek bozulmadı. Vatandaşlar, ilk sahurlarına davulun yanında çalınan klarnet sesi ile uyandı. Davul ve klarnet sesini duyarak dışarı çıkan vatandaşlar, halay çekip çiftetelli oynadı. Davulcu Ali Kaya maniler dizerken bazı vatandaşlar ise telefonlarıyla videoya çekti.

Mübarek ayın herkese hayırlı olmasını dileyen davulcu Ali Kaya, “Günleriniz güzel olsun. Vatanımıza milletimize zeval vermesin. Allah çocuğumuzun geleceğimi güzel etsin. Nice mutlu ramazanlarınızı çocuklarınızla görün. 30 gün boyunca çalacağız ve vatandaşları uyandıracağız. Ben bu mahallede büyüdüm. 25 senedir ramazan davulunu çalıyorum. Komşularla oynayarak Ramazan'ı kutlayacağız" dedi.

ÇORUMLULAR, MEHTER MARŞI İLE SAHURA KALKTI

Çorum'da, Osmanlı geleneğini yaşatmak için fes takıp, beyaz gömlek ve yelek giyerek mahalleleri dolaşan ramazan davulcuları, vatandaşları sahura Mehter Marşı ile kaldırdı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sahurun simgesi davulcular da ilk mesailerini yaptı. Çorum Belediyesi ve Davulcular Derneğince belirlenen 45 davulcu, ramazanın ilk gecesi kentteki 14 mahalleyi gezdi.

Belediye tarafından alınan karar gereğince, Osmanlı geleneğini yaşatmak için fes takıp, beyaz gömlek ve yelek giyerek mahalleleri dolaşan ramazan davulcuları, yürüyerek çalınmaya uygun Mehter Marşı ile vatandaşları sahura kaldırdı.

Buharaevler Mahallesi'nde vatandaşlara sahur vaktini haber veren Murat Işık, 12 yıldır ramazan davulculuğu yaptığını söyledi. Yıllardır süren bir geleneği yaşattıklarını anlatan Işık, saat 01.30'da mesaiye başladıklarını ve yaklaşık 1 saat boyunca davul çaldıklarını kaydetti.

Sahurda sadece Mehter Marşı çaldıklarını ifade eden Işık, "Önceden sahurda davul ve zurna çalıyorduk. Belediyenin aldığı kararla artık sadece Mehter Marşı'nı çalıyoruz. Bugün de ilk mesaimizi yaptık. Ramazanın hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Işık, belediyeden herhangi bir ücret almadıklarını dile getirerek, "Halkımız belediyeden ücret aldığımızı sanmasın. Biz sadece bahşiş topluyoruz. Halkımız bunu bilsin ve sadece yakasında kimliği olan davulculara bahşiş versin." ifadelerini kullandı.

AMASYA'DA RAMAZAN FENER ALAYIYLA KARŞILANDI

Amasya Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri, fener alayıyla başladı.

İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Sultan Selim Meydanı'nda kadar gerçekleştirilen fener alayına, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Sarı, yaptığı konuşmada, her yıl ramazanı coşku ile karşıladıklarını ve ay boyunca birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ramazanda dayanışma ve yardımlaşmanın doruğa çıktığını ifade eden Sarı, şöyle devam etti:

"Cenabıhak birliğimizi dirliğimizi daim etsin. Yücelerin en yücesi olan 12 ayın sultanı ramazanı şerif ayımıza inşallah bugünden itibaren başlıyoruz. Ramazan birliktir, beraberliktir. Ramazan rahmettir, berekettir. Ramazan bölüşmektir paylaşmaktır. Güzelliği hep beraber yaşamaktır. Başı rahmet, ortası bereket, sonu ise cehennemden kurtuluşun müjdesi olan ramazanı şerife kavuşmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Bizleri bu günlere kavuşturan yüce Allah'a şükürler olsun. Ramazanı şerifiniz şimdiden mübarek olsun. Bugün ilk teravih ve sahur yarın ise bu yılın ilk orucunu idrak edeceğiz. Bu ayın yüzü suyu hürmetine hepinize hayırlı ramazanlar dilerim."

İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun yaptığı duanın ardından "Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı ateş, protokol üyeleri tarafından yakıldı.

ADIYAMANLI DEPREMZEDELERİN İLK SAHURU

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017 ve 2018'de meydana gelen 5,5 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gördüğü ya da yıkıldığı için konteynerlerde yaşayan vatandaşlar, ilk sahurlarını gerçekleştirdi.

Ramazan ayının ilk sahuru için uyanan depremzedeler, fırınlardan aldıkları ekmekle birlikte evin yolunu tuttu.

Kale, Baraj ve Yavuzselim mahallerinde yaşayan depremzedeler, çalan davulun ardından hazırladıkları yemekleri ailece yedikten sonra dua etti.

Depremzedelerden Abuzer Toktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde evinin yıkıldığını söyledi.

İlk sahura kalktıkları için mutlu olduklarını dile getiren Toktaş, "Allah, Müslüman aleminin ramazan ayını inşallah kabul eder. En kısa zamanda konutlara geçeceğimizi umut ediyorum." diye konuştu.

Mahmut Bozener ise "Şu an konteynerlerde yaşıyoruz. İsteriz ki evimizde sahurumuzu yapalım. Ramazan ayı inşallah bereketli olur." dedi.

İki yıldır konteynerde yaşadıklarını anlatan Adile Bozener de yapımı devam eden konutların bir an önce bitmesini istediklerini belirtti.

KİLİS'TEKİ KONTEYNER KENTTE İLK SAHUR

Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeliler ilk sahurunu yaptı.

Yaklaşık 8 yıldır konteyner kentte yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ramazanın ilk sahuruna dualarla uyandı. Akşam saatlerinde yapılan alışverişin ardından sofraları hazırlayan Suriyeli kadınlar, eşleri ve çocuklarıyla yemeklerini yedi.

Suriyeli Fatma Nasır, ramazanın tüm dünyaya barış getirmesini diledi.

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de huzur içinde yaşadıklarını ancak ülkesini ve geride kalan akrabalarını çok özlediğini anlatan Nasır, "İnşallah savaş biter ve çocuklarımla birlikte Suriye'ye döner sonraki ramazanları kendi ülkemizde ailemiz ve yakınlarımızla birlikte geçiririz. İnşallah bir gün savaş biter Suriye'ye dönersek biz de Türk halkını misafir ederiz." diye konuştu.

Türkiye'de oldukları süre içinde hiç bir zorlukla karşılaşmadıklarını belirten Nasır, kendilerine sağlanan kolaylıklardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

Rami Hilal de yaklaşık 5 yıl önce savaşın şiddetini artırması sonucu çocukları ve eşini de alarak İdlib'den Türkiye'ye gelmeye karar verdiklerini söyledi.

Türkiye sınırına geldiklerinde Türk askerleri tarafından alınarak kampa yerleştirildiklerini aktaran Hilal, "Burada bize çok iyi baktılar. Çok şükür her şey yolunda. İnşallah savaş biter ülkemize döner bundan sonraki ramazanları orada geçiririz. En büyük temennimiz Türk askeri bölgemizi tamamen terörden temizler ve tekrar döneriz" dedi.