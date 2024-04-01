Türkiye ilk üç pazarı arasına girdi

Küresel otomotiv endüstrisinde son yıllarda en büyük değişimleri yaşayan markalardan birisi Alman otomobil üreticisi Opel oldu.

1862'de Almanya'da kurulan Opel'in hisselerinin tamamı, 1931'de Amerikalı General Motors tarafından satın alınmıştı.

86 yıl boyunca Opel'in kaderini belirleyen General Motors, 2017 yılında ise sürpriz bir şekilde markayı o dönem Peugeot-Citroen'in sahibi olan PSA'ya 2.2 milyar euro karşılığında sattı.

Bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden PSA ve Fiat Chrysler Automobiles'in (FCA) birleşimi ile 2021'de kurulan Stellantis, Opel'in de yeni sahibi oldu.

İşte bu tarihten sonra, Opel'in de kaderi adeta yeniden çizilmiş oldu.

Yıllar içinde satışlarını artıran marka, 2023'te satış adetlerini yüzde 15 artırdı. Böylece globalde 670 bin adetlik satış rakamına ulaştı ve bu rakamla son 4 yılın en yüksek araç satışına ulaşmış oldu.

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Opel'in bu sonuçlarında Türkiye büyük rol oynadı.

GLOBAL SATIŞLARIN YÜZDE 11'İ TÜRKİYE'DE

Göreve geldikten sonraki ilk değerlendirme toplantısını önceki günlerde düzenleyen Opel Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Yiğit Yantaç, 2023 yılının marka için rekorlar yılı olduğunu vurgulayarak, 2024'te de rekorlara devam etmek istediklerini bildirdi.

2023'te satışlarını iki kat artırarak 73 bin 865 adet otomobil sattıklarını belirten Yantaç, "Almanya ve İngiltere’den sonra Opel'in tüm pazarları arasında satış adedi olarak en yüksek üçüncü satış adedini gerçekleştirdik. Almanya ve İngiltere’yi dikkate aldığınızda, bu iki ülkede üretim de yapılıyor. Yani üretimin bulunmadığı bir noktada aslında bütün global pazarlar içerisinde en yüksek satış adedine ulaşan ülke olduk. Geçen sene globalde Opel’in toplam satışlarının yüzde 11’i Türkiye’de gerçekleşti. Bu da dünyada satılan her 9 araçtan bir tanesi geçtiğimiz yıl Türkiye’de satılmış anlamına geliyor" dedi. REKLAM Yantaç'ın verdiği bilgiye göre, Opel'in Türkiye'deki pazar payı yüzde 6'ya yükseldi. Bu oran 2022 yılında yüzde 4.7 idi. YENİ MODELİ DÜNYAYA TÜRKİYE'DEN TANITACAK Markanın Türkiye'ye verdiği önemin, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek lansmanlara da yansıyacağını kaydeden Yantaç, yeni SUV model Frontera'nın küresel lansmanının 14 Mayıs'ta Opel Global CEO'su Florian Huettl tarafından Türkiye'de yapılacağını söyledi. 2024 yıl sonu için 1 milyon adet üzeri pazar büyüklüğü beklentisini de paylaşan Yantaç, "Opel Türkiye olarak ise 70 bin civarında ve üzerinde bir satışımız olacak. Pazar payı olarak yüzde 7’nin üzerinde pazar payına erişmeyi planlıyoruz. Elektrikli araçlarda marka sıralaması olarak 2023’te altıncı kapatsak da 2024’te ilk 5 sıralamasında yer almak istiyoruz" diye konuştu.