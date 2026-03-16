Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nden bayram armağanı

Ara tatili ve Bayram tatilini sanatla iç içe geçirmek isteyenler, Beyoğlu’nun kalbinde yer alan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde buluşuyor. Müzenin sergilerini keşfetmek, çocuk atölyelerine ve rehberli turlara katılmak, sevdiklerine sanat dolu hediyeler almak isteyen ziyaretçiler, Bayram sonuna kadar müzeyi ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

Sergiler ve ‘Ayın Misafiri’

Müzenin 5. ve 4. katlarında yer alan “Türk Resmini İzlemek” başlıklı kalıcı sergi, Türk resminin evrimini kronolojik ve tematik olarak sunuyor. 3. ve 2. katlardaki “Yan Yana” isimli süreli sergi sanat dünyamızdan iki önemli çiftin, Melahat-Eşref Üren’in ve Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerini bir araya getiriyor. Ayrıca her ay Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan bir eserin müzede sergilendiği “Ayın Misafiri”nde, bu ay yakın zamanda kaybettiğimiz ressam Prof. Kemal İskender’in “Mavi Güvercinler” adlı eseri sanatseverleri bekliyor.

Çocuk Atölyeleri ve Rehberli Turlar

Müzenin ücretsiz çocuk atölyeleri bu tatilde “Köklerden Gökyüzüne”, “Müziğin Renkleri” ve “Renkli Şehir Haritaları” gibi eğlenceli seçenekler sunuyor. Çocuklar atölyelerde yaratıcılıklarını konuştururken aileler de ücretsiz rehberli turlara katılarak müzenin sanat dolu atmosferinin tadını çıkarabilir.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kapalı, müzeyi haftanın devamında saat 19.00’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz...