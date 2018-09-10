Türkiye - İsveç maçının saati yaklaştıkça heyecan da doğruğa çıktı. İki ülkenin vatandaşları maçın detaylarını araştırıyor. Özellikle maçın saati ve maçın yayıncı kuruluşu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; Milli maç ne zaman? Milli maç hangi kanalda? İşte, Türkiye - İsveç maçı ile ilgili detaylar...

TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇI - MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?

Türkiye Milli Takımı 562. karşılaşmasına İsveç Milli Takımı ile birlikte çıkacak. Milliler ayrıca tekdik direktör Mircea Lucescu ile ise 13. maçlarına çıkacaklar. Milliler Mircea Lucescu ile çıktıkları 12 maçın ise 3'ünü kazandılar.

Ay Yıldızlı ekibin Friends Arena stadyumunda deplasmanda İsveç ile karşılaşacağı maçın tarihi belli oldu.

İsveç - Türkiye maçı tarihi: 10 Eylül Pazartesi...

Öte yandan maçın hakemi de bellli oldu. Jesus Gil Manzano tarafından yönetilecek karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Türkiye - İsveç maçının yayıncı kuruluşu belli oldu. Türkiye ve İsveç arasındaki karşılaşma 10 Eylül Pazartesi günü TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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