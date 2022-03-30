Kanatta ikiye bir yakalandığımız anlar dün maç boyunca yaşandı. Üstüne, savunmadan hücuma geçişte de bir otomatik yok. Herkesin bölgesine açılması, bu kez kanatların orta saha hizasına gelmesi, Kerem-Cengiz'in de açılması lazım. Ancak burada da iki kanatta koridor paylaşımı belirgin ve hızlı olamıyor. Portekiz ve İtalya gibi rakiplere karşı ezberinizin bu kadar düşük olduğu bir oyunda üstünlük değil denklik sağlamak zor.