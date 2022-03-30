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Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden A Milli Takımımız ve Kuzey Makedonya'ya yenilerek organizasyona katılamayan İtalya, Konya'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi. A Milli Takımımız, Konya'da 1-0 öne geçtiği maçta İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Milli Takımımızın gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun kaydederken İtalya galibiyete Cristante ve Raspadori'nin (2) golleriyle uzandı. Spor yazarları Türkiye - İtalya maçını yorumladı

  • 01
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    MEHMET DEMİRKOL: Oyuncular değişti ama oyunun çok değiştiğini söylemek mümkün değil. Merkezi, biri Hakan Çalhanoğlu olan 2 oyuncuyla tutmaya çalışmak sorun yaratıyor. Tabi diğer etkenlerle. Rakibi karşılarken Cengiz ve Kerem'in içe dönmesi ve orta sahayı 4'lemesi gerekiyor. Kanatlar da savunma hattına geçmeli. Ancak rakip hızlı yön değiştirdiğinde enine bir kopma meydana geliyor ve savunmada sayısal üstünlük kayboluyor. 
  • 02
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    Kanatta ikiye bir yakalandığımız anlar dün maç boyunca yaşandı. Üstüne, savunmadan hücuma geçişte de bir otomatik yok. Herkesin bölgesine açılması, bu kez kanatların orta saha hizasına gelmesi, Kerem-Cengiz'in de açılması lazım. Ancak burada da iki kanatta koridor paylaşımı belirgin ve hızlı olamıyor. Portekiz ve İtalya gibi rakiplere karşı ezberinizin bu kadar düşük olduğu bir oyunda üstünlük değil denklik sağlamak zor. 
  • 03
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    İkinci yarıda yapılan değişikliklerle 3-4-3’ten 3-5-2’ye geçiş biraz olsun iyileşme sağlandı. Tabii İtalya da artık kontrole geçmişti. Bu önümüzdeki dönem için bir ipucu olabilir.
  • 04
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    Son olarak: Bu iki maçın düşündürdüğü bir soru daha var. Uğurcan ve Altay çok iyi kaleciler ama bunu henüz uluslararası arenada gösteremediler. İki oyuncudan da henüz Mert seviyesinde bir katkı alamadık. 
  • 05
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: Futbolu formasyonlar oynamıyor, sporcular oynuyor. Eğer formasyonlar oynuyor olsaydı, on yıl boyunca 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkan Xavi-Iniesta’lı Barcelona, 4-3-3’le onları karşılayan her rakibiyle berabere kalırdı, öyle değil mi? Oysa hepsini yendiler! Futbol, formasyonlardan çok daha komplike bir denklem. Ne 3-5-2’nin 4-3-3’e sihirli bir üstünlüğü var, ne de 4-4-2’nin 3-4-3’e!
  • 06
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    Kuntz’un milli takımı İtalya karşısında 3-4-3’le sahaya çıkarmasına saygı duyuyorum çünkü bu bir hazırlık müsabakası. 
  • 07
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    Son 13 resmi maçı dörtlü savunmayla oynayan milli takımın, bir final niteliğindeki Portekiz müsabakasında alışık olmadığı üçlüyü denemesi affedilir bir hata değildi. 
  • 08
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    Kuntz’un eleştirildiği esas konu da buydu zaten. Bu tarz denemeler final maçlarında yapılmaz çünkü... Hazırlık maçlarında yapılır. Bu kadar acemice bir hatayı da ancak Kuntz deneyimsizliğinde biri yapabilirdi maalesef!
  • 09
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    Kuzey Makedonya’nın İtalya A takımını mağlup ettiği ortamda, biz tamamı yedeklerden oluşan İtalya B Takımı’na karşı dağınık bir görüntü verdik. Mesele üçlü savunma ya da dörtlü savunma değil. Bizim bu futbolcu kadromuz daha iyisini yapabilecek kudrette. Ve maalesef ne Şenol Güneş, ne de Stefan Kuntz bu kadrodan en iyi ürünü alamadı. Teşhisi erken koymak gerek: Bu milli takım elbisesi, bu Stefan Kuntz’a iki beden bol bence.
  • 10
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: Fakat dün gece bazı gerçekler çok net göründü. Önce şunu sormak lazım; İtalya kalecisi Donnarumma kaleciyse bizimkiler ne? Bunu sadece dün gece hatalı gol yiyen Altay için söylemiyorum. Uğurcan'ın da Altay'ın da uluslararası maçlarda gösterdiği büyük bir başarı yok.
  • 11
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    Topu almaları, vermeleri, boşa çıkmaları, yere sağlam basmaları, bizden çok farklı. Biz ise kendimizi kandırıyoruz. Yok Kerem 30 milyon Euro eder, Uğurcan ile Altay 20'şer milyon eder gibi gibi gibi…
  • 12
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    Sonuçta bir turnuva daha geride kaldı. Bu ülke 2002'den beri bir Dünya Kupası görmedi. Üstelik futbolun bu kadar sevildiği, bu kadar paranın harcandığı bir ülkeyken… 85 milyon insan bu tabloyu hak etmiyor.
  • 13
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    Şimdi soru; Kuntz'la devam edilecek mi? Bence edilmemeli. İyi çocuk, hoş çocuk olabilir ama Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak için birçok şeyi eksik. Özellikle Portekiz'de kaybettiğimiz maçta kadro tercihi başta olmak üzere yanlışları çoktu.
  • 14
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    FATİH DOĞAN: Son Avrupa Şampiyonu ancak bir o kadar da ağır yaralı İtalya'yı özel maç bile olsa yenme romantizmine kapılmadık desem yalan olur! Makedonya, İtalya'yı Dünya Kupası'na katılmaktan etmiş, ülke topyekûn travmalı, Donnarumma dışında 10 oyuncusu psikolojik sakat ve kadroda yok. 
  • 15
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    A Millilerin, Cengiz'le bulduğu erken gol özel maç da olsa İtalya'yı ilk kez yenme istatistiğine dönüşeceği inancımızı iyice köpürtmüştü. Ancak bireysel hataların bu kadar olacağı ve kalemize gol olarak döneceğini hesap edemedik! 
  • 16
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    Bu İtalya'ya adeta moral, bir nevi teselli hediyesi verdik. Aslında onlardan çok bizim işimize daha çok yarardı.
  • 17
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    BİLAL MEŞE: Dünyayı kaçırdık (!) Haziranda, UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele ettikten sonra, 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri’nde kantara çıkacağız, bir başka hedefe yoğunlaşacağız. Güneş hocamızın bıraktığı yerden bayrağı teslim alan Kuntz’u ‘umut’ diye getirdik, hayal kırıklığı yaşadık.
  • 18
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    Diyeceksiniz ki, İtalya da gidemedi. Doğru... Bu Mancini’nin sorunu, biz kendimize bakarız! Bugüne kadar 2 Dünya, 5 kez Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde boy gösterdik, gelin görün ki bu tip turnuvaların bir türlü ‘gediklisi’ olmayı beceremedik.
  • 19
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    Bunun temelinde, birçok neden sıralayabiliriz. Ancak bir numaralı faktör, bence teknik adam konusunda yaşanan enflasyondur(!) En ufak bir başarısızlıkta hep faturayı günü kurtarma adına teknik adamlara kestik, tribünlere oynadık maalesef...
  • 20
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    Gördük ki Kuntz da üçlü savunmaya sarıldı, bundan da pek taviz vereceğe benzemiyor. Olabilir, o da bu sisteme inanıyor. Tabii ki bu oyunda sistemler önemlidir. Ancak kazanmayı becerebiliyorsanız ne ala... Kuntz, dua etsin savunmacılarımız lejyoner...
  • 21
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    Yerli arayın ki bulasınız. O alanları, ülkemizde yabancılar parselledi! Katar’ı ıskalayan iki ülkeden İtalya ise dörtlü, biz ise üçlü savunmayı tercih ettik.
  • 22
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

    Skor tabelasına bakın, oradaki rakamlar rakibimizi işaret ediyor. Bu da Mancini’yi haklı çıkarıyor, yanılıyor muyum? Kuntz, ister üçlü, ister dörtlü oynatsın, onun bileceği iş! Sistemle uğraşacağına ay - yıldızlı ekibimizin kronikleşmiş ‘duran’ toplardaki zaaflarımıza bir çare bulsun!
  • 23
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları
  • 24
    Türkiye - İtalya maçının yazar yorumları

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