Türkiye İtalya maçı için geri sayım başlamış durumda. Dünya Kupası şansını kaybeden millilerimiz, İtalya karşısında moral arıyor. Peki, şimdiden büyük bir merakla beklenen Türkiye İtalya maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

Türkiye İtalya maçı ne zaman hangi kanalda?

Dünya Kupası'na katılma hakkını yitiren iki ülke Türkiye ile İtalya hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye-İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak. Milli maç TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

A Milli Takım aday kadro

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)



Orta Saha/ Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)