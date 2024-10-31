Tüm şehirlerde geçerli olacak toplu taşıma kartı Türkiye Kart nedir?
Türkiye Kart sistemi ile toplu taşımada yeni bir sisteme geçiliyor. Şehir içi toplu taşıma araçlarını kullananların, gittikleri her yerde ayrı bir ödeme aracı edinmek zorundalığını ortadan kaldıran yeni uygulamada tüm şehirlerin toplu taşıma kartı Türkiye Kart'ta toplanıyor. Peki, Türkiye Kart özellikleri nelerdir, nereden alınır? İşte, detaylar...
Toplu ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. Bu zamana dek, her şehirde farklı olan ulaşım kartı artık Türkiye Kart adı altında birleşiyor. Buna göre; Türkiye Kart sahibi bir vatandaş gittiği tüm şehirlerde tüm ulaşım araçlarını tek kart ile kullanabilecek. Peki, Türkiye Kart özellikleri nelerdir, nereden alınır? İşte, detaylar...
TÜRKİYE KART NEDİR?
Türkiye Kart; kullanıcıların para transferi, alışveriş, ulaşım gibi günlük hayatlarındaki ödeme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri bir sistem sunuyor. Bu kapsamda tek bir kartla; her türlü finansal işlemi yapmak ve tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemi oluşturuldu.
TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR?
Türkiye genelinde tüm PTT Şubeleri veya Türkiye Kart Mobil Uygulaması veya Türkiye Kart İnternet Sitesi üzerinden başvurularınıza gerçekleştirebilirsiniz.