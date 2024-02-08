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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? ZTK çeyrek finale hangi takımlar yükseldi? - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek finale hangi takımlar yükseldi?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının sona ermesinin ardından gözler, kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından, çeyrek finalde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri netlik kazanmış olacak. İşte Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminin gerçekleşeceği tarih ve çeyrek finale yükselen takımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 00:36 Güncelleme: 09.02.2024 - 00:36
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        Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek final eşleşmeleri kura çekiminin ardından netlik kazanacak. Hatırnalacağı gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6-7-8 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki, "Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek finale hangi takımlar yükseldi?" İşte ZTK çeyrek final turuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları, 8 Şubat Perşembe günü sona erecek. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamlanmasıyla çeyrek finale adını yazdıracak 8 takım belli olacak.

        TFF’den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

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        ZTK SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI

        06/02/24 MS Fatih Karagümrük 2 - 1 Samsunspor

        06/02/24 MS MKE Ankaragücü 5 - 1 24Erzincanspor

        06/02/24 MS Galatasaray 4 - 2 Bandırmaspor

        07/02/24 UZ Sivasspor 0 - 1 Konyaspor

        07/02/24 Pen Başakşehir FK 1 - 1 Hatayspor

        07/02/24 MS Gaziantep FK 0 - 2 Fenerbahçe

        08/02/24 UZ Gençlerbirliği 1 - 2 Trabzonspor

        08/02/24 MS Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş

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        ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

        Karagümrük

        Galatasaray

        Ankaragücü

        5

        Tümosan Konyaspor

        Rams Başakşehir

        Fenerbahçe

        6

        Beşiktaş

        Trabzonspor

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