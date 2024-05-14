Türkiye Kupası Finali'nin tribün dağılımı yapıldı

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmada Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde yer alacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Final maçı 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki final maçının tribün dağılımı bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle yapıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar doğu ve kuzey tribününde yer alacak. Bordo-mavili taraftarlar ise batı ve güney tribününde takımlarına destek olacak.