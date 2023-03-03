Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? TFF açıkladı: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları geçtiğimiz ay çekilmişti. Eşleşmelerin açıklanmasının ardından maçların oynanacağı tarihler de belli olmuştu ancak milyonlarca vatandaşımızı oldukça üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri nedeniyle söz konusu maçlar ileri bir tarihe ertelenmişti. Konuyla ilgili olarak TFF, gün itibariyle maçların tarihlerini duyurdu...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? TFF açıkladı: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları takvimi

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final maçlarının tarihlerine ilişkin beklenen açıklamalar geldi. Erteleme maçlarıyla birlikte Süper Lig'de heyecanın başlamasının ardından kupa maçlarının tarihleri de belli oldu. İşte, detaylar...
  • Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? TFF açıkladı: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları takvimi

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ NASIL?

    Galatasaray - Başakşehir

    Fenerbahçe - Kayserispor

    Trabzonspor - Ankaragücü

    Sivasspor - Gaziantep FK (Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle Sivasspor yarı finale doğrudan yükseldi)
  • Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? TFF açıkladı: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları takvimi

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihleri, Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri nedeniyle değişmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çeyrek final maçlarının 4-5-6 Nisan'da oynanacağını bugün açıkladı.
  • Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? TFF açıkladı: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları takvimi

    TFF'NİN AÇIKLAMASI

    "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. 

    Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır. 

    Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir."

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.