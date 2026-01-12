Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Kupası'nda 2. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük
15.30 RAMS Başakşehir - Boluspor
18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor
20.30 Fethiyespor - Galatasaray
14 Ocak Çarşamba
13.00 Aliağa - Samsunspor
15.30 Antalyaspor - Gençlerbirliği
18.00 İstanbulspor - Trabzonspor
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe
15 Ocak Perşembe
13.00 Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor
15.30 Eyüpspor - Iğdır FK
18.00 Bodrum FK - Konyaspor
20.30 Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü