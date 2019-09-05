Kupada 2. tur maçlarının programı belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada 10, 11 ve 12 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
10 Eylül Salı:
13.00 Kars 36 Spor-Pazarspor (Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)
15.00 Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor (19 Eylül)
15.00 Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor (Kemer İlçe)
15.30 1877 Alemdağspor-Çatalcaspor (Şile İlçe)
18.30 Kocaelispor-Gölcükspor (Kocaeli)
19.00 İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Mersin)
11 Eylül Çarşamba:
13.00 Ağrı 1970-Artvin Hopaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor (Kelkit İlçe)
14.30 Görelespor-Yomraspor (Görele 13 Şubat)
14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)
14.30 Cizrespor-Diyarbekirspor (Cizre İlçe)
14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare (Faruk Çelik)
14.30 Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor (Batman Yeni Şehir)
15.00 1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri (Çankırı Atatürk)
15.00 Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Ankara OSTİM)
15.00 Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Stat henüz açıklanmadı)
15.00 Tokatspor-Erbaaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
15.00 Erzinspor-Kilis Belediyespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Gazi)
15.00 Kozanspor-Payasspor (İsmet Atlı)
15.30 Silivrispor-Bursa Yıldırımspor (Silivri)
15.30 Maltepespor-Erokspor (Maltepe Hasan Polat)
15.30 Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor (Şile İlçe)
15.30 Bayrampaşa-Bigaspor (Çetin Emeç)
15.30 Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği (Düzce 18 Temmuz)
15.30 Manisaspor-Turgutluspor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor (Tepecik Şenol Güneş)
15.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor (Tavşanlı Ada)
18.30 Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor (Yeni Buca)
19.00 Fethiyespor-Kızılcabölükspor (Fethiye İlçe)
12 Eylül Perşembe:
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Muş Menderesspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor (Pendik)
18.30 Karşıyaka-Muğlaspor (İzmir Atatürk)
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