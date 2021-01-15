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Türkiye Kupası'nda kura çekimi bugün

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak

Türkiye Kupası'nda kura çekimi bugün! İşte tüm detaylar

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekimi saat 14.30'da başlayacak.

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final eşleşmeleri de kura ile belirlenecek.

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

ÇEYREK FİNALİSTLER

SERİ BAŞI OLANLAR

* Başakşehir
* Beşiktaş
* Sivasspor
* Alanyaspor

SERİ BAŞI OLMAYANLAR

* Galatasaray
* Fenerbahçe
* Konyaspor
* Antalyaspor

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