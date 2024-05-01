Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadeleleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçları 23 ve 24 Nisan'da oynanmıştı. Rövanş karşılaşmasında rakibini eleyen takımlar Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıracak. Zorlu mücadeleler öncesinde Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? ZTK yarı final rövanş maçları hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...