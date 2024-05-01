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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? ZTK yarı final rövanş maçları hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? ZTK yarı final rövanş maçları hangi kanalda?

        Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yarı final rövanş karşılaşmaları ile devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Türkiye Kupası yarı final ilk tur mücadelelerinde, Ankaragücü - Beşiktaş maçı 0-0 biterken Trabzonspor - Karagümrük karşılaşması ise 3-2 skorla sona ermişti. Rövanş mücadeleleri öncesinde, "Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? ZTK yarı final rövanş maçları hangi kanalda yayınlanacak?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte ZTK yarı final rövanş maçı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 00:27 Güncelleme: 01.05.2024 - 00:27
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        Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadeleleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçları 23 ve 24 Nisan'da oynanmıştı. Rövanş karşılaşmasında rakibini eleyen takımlar Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıracak. Zorlu mücadeleler öncesinde Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? ZTK yarı final rövanş maçları hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...

        2

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

        Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçları 23 ve 24 Nisan'da tamamlandı.

        Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadeleleri ise 7 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.

        3

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇ PROGRAMI

        7 MAYIS SALI

        20:30 Beşiktaş - Ankaragücü :

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        8 MAYIS ÇARŞAMBA

        20:30 Karagümrük - Trabzonspor

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye Kupası final maçları 23 Mayıs tarihinde karşı karşıya gelecek.

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