FORMULA 1 TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bakan Ersoy, Formula 1 sahasının Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğuna işaret ederek, "Nisan ayı içerisinde ihale süreci gerçekleşti ve başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftasında yer teslimleri yapılacak. Mevcut kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devir teslim gerçekleştirilecek. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili süreç başlayacak." dedi.