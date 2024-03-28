Türkiye Kupası’nda final 23 Mayıs’ta oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final karşılaşmalarının takvimi belli oldu. Kupada final, 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre kupada yarı final ve final maçlarının takvimi açıklandı. Türkiye Kupası’nda final maçı 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Kupada yarı final ilk maçlarının programı şöyle:
23 Nisan Salı:
20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Eryaman)
24 Nisan Çarşamba:
20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Papara Park)
Kupada yarı final rövanş maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak.