Kıtada en fazla LNG ithal eden ülke 12,2 milyon ton ile İspanya oldu. Ülkede Barcelona, Huelva, Cartagena, Bilbao, Sagunto, Mugardos ve El Musel'de olmak üzere toplam 7 LNG terminali bulunuyor. Rapora göre, ülkedeki artan LNG talebinde hidroelektrik üretimindeki düşüş etkili oldu.

Avrupa'da geçen yıl en fazla LNG ithal eden ikinci ülke ise 7,8 milyon tonla Türkiye olarak kayıtlara geçti. Raporda, Türkiye'deki talep artışının ısınma ihtiyacından kaynaklandığı belirtildi.

Türkiye'yi, 7,6 milyon tonla Fransa ve 6 milyon tonla İtalya izledi. Birleşik Krallık ise 4,9 milyon tonla Avrupa'da en fazla LNG ithal eden beşinci ülke oldu.

İTHALATIN BÜYÜK BÖLÜMÜ AFRİKA VE ORTADOĞU'DAN

Geçen yıl Avrupa ülkelerine gönderilen LNG'nin büyük kısmı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden tedarik edildi.

Türkiye 3,45 milyon ton Cezayir'den, 1,51 milyon ton Nijerya'dan ve yaklaşık 1 milyon ton da Katar'dan LNG ithal etti. Türkiye'nin geçen yıl LNG aldığı diğer ülkeler ise Ekvator Ginesi, Norveç, Trinidad ve Tobago ile ABD olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 5,9 milyon ton kapasiteli Marmara Ereğlisi LNG Terminali ve 4,4 milyon ton kapasiteli Egegaz LNG terminali olmak üzere iki adet LNG terminali bulunuyor. Ayrıca İzmir Aliağa ve Hatay Dörtyol'da birer yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) aktif olarak kullanılıyor. Saros Körfezi'nde açılması planlanan üçüncü FSRU için de çalışmalar devam ediyor.

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