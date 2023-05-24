Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Türkiye, 'Mavi Bayrak'ta dünya üçüncüsü

Türkiye, bu yıl da dünya da en çok 'Mavi Bayrak'a sahip ülke olarak üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’de; 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat, 'Mavi Bayrak' almaya hak kazandı

Türkiye, 'Mavi Bayrak'ta dünya üçüncüsü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Uluslararası Mavi Bayrak jürisi, 2023 yılı 'Mavi Bayrak Ödülleri'ni açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatta 'Mavi Bayrak' dalgalanacak.

Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya üçüncüsü oldu.
Sıralamanın ilk sırasında İspanya, ikinci sırasında Yunanistan yer aldı. Üçüncü sırada yer alan Türkiye’yi İtalya ve Fransa takip etti.

Türkiye’de Mavi Bayrak Programı, Avrupa Birliğinin 1987 yılını çevre yılı ilan etmesiyle başlatıldı. Halk sağlığını korumayı, çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetleri ile bunu devam ettirmeyi hedef alarak başlatılan program Türkiye’de 1993'te uygulanmaya konuldu.

Program kapsamında, Mavi Bayraklı plajlar 33, marinalar 38, turizm tekneleri 51 ve bireysel yatlar 4 kriter ile 16 davranış kuralı içeriyor. Plajlarda sezon içerisinde 15 gün ara ile yüzme suyu analizlerinin yapılması, atık su arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme zorunlu kriterlerden bazılarından. Marinalar ve turizm tekneleri için kurumsal sosyal sorumluluk ve halkın katılımı ve eğitimi de ayrıca beklenen kriterler arasında.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünyada 50 ülkede uygulanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Simge Sağın ile Koray Avcı aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Aşk' açıklaması
Deniz Pulaş annesini kaybetti! Eski mankenin acı günü - Son dakika magazin haberleri
MAGAZİN Ünlü mankenin acı günü
Mustafa Sandal ile Melis Sandal'ın Londra tatili - Magazin haberleri
MAGAZİN Nikâh Roma'daydı kutlama Londra'da
Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı yemekte - Magazin haberleri
MAGAZİN Kıvanç'lar yemekte
Ege: Depremde sesimi kaybettim - Magazin haberleri
MAGAZİN "Depremde sesimi kaybettim"
Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı!
Yalı Çapkını'nın Pelo'su yazı erken getirdi! Buçe Buse Kahraman'ın bikinili pozlarına binlerce beğeni geldi!
MAGAZİN Yalı Çapkını'nın Pelo'su yazı erken getirdi!
EGO'nun Begüm'ü Derya Beşerler'in eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Meğer ünlü grubun solistiyle evliymiş! - Magazin haberleri
MAGAZİN EGO'nun Begüm'ü Derya Beşerler'in eşini görenler ...
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk etti! Nedenini ilk kez açıkladı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk ...
Hande Erçel kırmızı halı kombiniyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncu Cannes'in gözde isimlerinden oldu! - Magazin haberleri
MAGAZİN Hande Erçel kırmızı halı kombiniyle göz kamaştırdı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.