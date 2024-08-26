Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti - Motor Sporları Haberleri

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 00:19 Güncelleme: 26.08.2024 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaşamını yitirdi.

        Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Bekir Yunus Uçar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uçar’ın naaşı, yarın Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Fener, Rize'de Fred'le coştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangını uyarısı!
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        "Yerel koşullar gözetiliyor"
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Fred, hat-trick'le döndü!
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        18 yaşındaki genç Salda Gölü'nde boğuldu
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...