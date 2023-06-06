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Haberler Enerji Doğalgaz Türkiye'nin doğalgaz ithalatı 2022de yüzde 6,9 azaldı 
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Türkiye'nin doğalgaz ithalatı 2022'de yüzde 6,9 azaldı 

Türkiye'nin geçen yıl toplam doğalgaz ithalatı 2021'e göre yüzde 6,9 azalarak 54 milyar 661 milyon metreküpe geriledi

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı 2022de yüzde 6,9 azaldı 
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2022 Yılı Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, 2022'de yapılan doğalgaz ihracatı ise 2021'e göre yüzde 51,8 artarak 581 milyon 430 bin metreküp oldu.

Türkiye'nin geçen yıl toplam doğalgaz ithalatı 2021'e göre yüzde 6,9 gerileyerek 54 milyar 661 milyon metreküpe düştü.

Geçen yıl gerçekleştirilen doğalgaz ithalatının 39 milyar 490 milyon metreküpünü boru gazı, 15 milyar 170 milyon metreküpünü ise sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) oluşturdu.

İlgili dönemde doğalgaz alımı yapılan 20'yi aşkın ülke arasında en çok ithalat sırasıyla, Rusya, İran, Azerbaycan, ABD ve Cezayir'den gerçekleştirildi.

Doğalgaz ihracatı ise 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 51,8 artışla 581 milyon 430 bin metreküpe yükseldi.

BULGARİSTAN İLK SIRADA

Geçen yıl 4 ülkeye doğalgaz ihracatı gerçekleştirilirken en fazla dış satım yapılan ülke 254 milyon 860 bin metreküple Bulgaristan oldu. Bulgaristan'ı 228 milyon 290 bin metreküple Yunanistan, 98 milyon 230 bin metreküple İsviçre, 50 bin metreküple Sırbistan takip etti.

İhracat, Bulgaristan ve Yunanistan'a boru gazı, İsviçre ve Sırbistan'a LNG olarak yapıldı.

Öte yandan Türkiye'nin 2022'de doğalgaz üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7 azalarak 379 milyon 810 bin metreküpe geriledi.

Doğalgaz üretiminde 181,8 milyon metreküple Tekirdağ ilk sırada yer aldı. Bu kenti 129,6 milyon metreküple Kırklareli, 51,3 milyon metreküple İstanbul, 9,3 milyon metreküple Düzce, 3,7 milyon metreküple Çanakkale, 2,5 milyon metreküple Edirne, 1,3 milyon metreküple Adıyaman ve 50 bin metreküple Hatay takip etti.

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 10,5 azalarak 53 milyar 521 milyon metreküpe geriledi.

Doğalgaz tüketiminde konutların payı yüzde 33,6, elektrik üretiminin payı yüzde 27,1, sanayinin payı ise yüzde 25, kalan payı diğer sektörler paylaştı.

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