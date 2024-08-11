Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"

GERİDE ÇOCUKLAR KALDI"

Yılmaz, "Çocuklar geride kaldı. Ben polis karakoluna çıkarken çocuklar bana bağırıyordu 'Dayı, dayı' diye. Polisler ve yetiştirme yurdu görevlileri yaklaştırmadılar. Belki de babaları gibi canilik yaparım diye düşündüler. Allah göstermesin, öyle birşey asla olmaz" dedi.

"DEVLETİMİZ BÖYLE ADİ CANİLERE GEREKEN CEZAYI VERİR TEMENNİMİZ BUDUR"

Yılmaz, "Devletimiz güçlü bir devlet bunun hakkından gelir, İnşallah böyle adi canilere gereken cezayı verir. Temennimiz budur" dedi.Serpil Gül’ün akrabası Bülent Durgun ise, "Yıl 2024 maalesef böyle vahşete tanık oluyoruz. Çok acı çok ürpertici bir olay. Telefonum çaldı, vefat edenin akrabamız olduğunu öğrendik. Hemen olay yerine intikal ettik. Savunmasız bir kadın kaçıyor, hunharca sokak ortasında katlediliyor. Bunun sebebinin ne olduğunun bir önemi yok. Önemli olan bir kadının, masum savunmasız bir kadının hunharca katledilmesidir" dedi.