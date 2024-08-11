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        Haberler Gündem Güncel Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin" | Son dakika haberleri

        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"

        İstanbul Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi Harun Gül tarafından dün sokak ortasında silahla vurularak öldürülen 35 yaşındaki Serpil Gül'ün cenazesi toprağa verildi. Serpil Gül'ün acılı ağabeyi Cihan Yılmaz, "3 yıldır ayrılar. Kadını kandırıyor. 'Gel çocuk sünnet olacak' diyor. Tasarlayarak planlı. Benim devlet büyüklerinden ricam, başka Serpiller genç yaşında hayata veda etmesinler" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 16:22 Güncelleme: 11.08.2024 - 16:36
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        Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi Harun Gül tarafından dün sokak ortasında silahla vurularak öldürülen Serpil Gül'ün Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi Sultanbeyli Abdurahman Gazi Camisi'ne getirildi.

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        Burada düzenlenen cenaze törenine, Serpil Gül'ün yakınları katıldı. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Teferrüç Mezarlığı'na defnedildi.

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        "BAŞKA SERPİLLER GENÇ YAŞINDA ÖLMESİN"

        Cenaze namazı öncesi konuşan Serpil Yılmaz'ın ağabeyi Cihan Yılmaz, "Benim devlet büyüklerinden ricam, başka Serpiller genç yaşında hayata veda etmesinler. 3 yıldır ayrılar. Kadını kandırıyor. 'Gel çocuk sünnet olacak' diyor. Tasarlayarak planlı. Videoda göründüğü gibi vuruyor kafasına sıkıyor 3 el. 2 kişi arkada takip ediyor 1 kişi de önde, planlı. Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum bu olayın üzerine gidilsin. Acımız büyük, devletimiz güçlü bir devlet inşallah bunun hakkından gelir " dedi.

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        GERİDE ÇOCUKLAR KALDI"

        Yılmaz, "Çocuklar geride kaldı. Ben polis karakoluna çıkarken çocuklar bana bağırıyordu 'Dayı, dayı' diye. Polisler ve yetiştirme yurdu görevlileri yaklaştırmadılar. Belki de babaları gibi canilik yaparım diye düşündüler. Allah göstermesin, öyle birşey asla olmaz" dedi.

        "DEVLETİMİZ BÖYLE ADİ CANİLERE GEREKEN CEZAYI VERİR TEMENNİMİZ BUDUR"

        Yılmaz, "Devletimiz güçlü bir devlet bunun hakkından gelir, İnşallah böyle adi canilere gereken cezayı verir. Temennimiz budur" dedi.Serpil Gül’ün akrabası Bülent Durgun ise, "Yıl 2024 maalesef böyle vahşete tanık oluyoruz. Çok acı çok ürpertici bir olay. Telefonum çaldı, vefat edenin akrabamız olduğunu öğrendik. Hemen olay yerine intikal ettik. Savunmasız bir kadın kaçıyor, hunharca sokak ortasında katlediliyor. Bunun sebebinin ne olduğunun bir önemi yok. Önemli olan bir kadının, masum savunmasız bir kadının hunharca katledilmesidir" dedi.

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        NE OLMUŞTU?

        Olay, Arnavutköy'de Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta meydana geldi.

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        İddiaya göre, 35 yaşındaki Serpil Gül ile 40 yaşındaki Harun Gül 2 yıldır boşanma aşamasındaydı ve ayrı yaşıyordu.

        Serpil Gül, Harun Gül ile birlikte kalan çocuklarını görmek için Arnavutköy'deki evine geldi.

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        Harun Gül, Serpil Gül'e çocuklarını göstermeyince çift arasında tartışma çıktı. Sokakta da devam eden tartışmada Serpil Gül eşi Harun Gül'den kaçarken ayağının takılması sonucu yere düştü. Bu sırada havaya bir el ateş eden Harun Gül, Serpil Gül'ü başından silahla vurdu.

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        Olayı görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde Harun Gül'ün eşi Serpil Gül'ün başında beklediğini gördü.

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        Harun Gül kafasına silah dayayıp ateş etmeye çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 4 çocuk annesi Serpil Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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        TUTUKLANDI

        Olaydan sonra gözaltına alınan Harun Gül ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gül, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #İstanbul Arnavutköy
        #kadın cinayeti
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