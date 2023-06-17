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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 30. Genel Kurulu ile ‘İhracatın Şampiyonları’ ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

2022’de 254 milyar dolarlık mal ihracatına en yüksek katkıyı sunan ilk 10 firma ile Türkiye geneli hizmet ihracat şampiyonu olan firmaya ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, son 21 yılda mal ihracatının 6, hizmet ihracatının ise 5 kat arttığını bildirerek, "Sadece son 3 yılda mal ihracatımızı 169 milyar dolardan 254 milyar dolara, hizmet ihracatımızı 38 milyar dolardan, 90 milyar dolara çıkardık. Mal ve hizmet ihracatımız 3 yılda yüzde 66 arttı. 1983’te 1 yılda yaptığımız ihracatı artık 1 haftada gerçekleştiriyoruz. Ayak basmadık tek bir ülke, tek bir bölge bırakmadık. Birçok ülkenin en büyük tedarikçileri arasındayız. Tüm bu başarıların ardında, devletimizin ihracatçılarımıza sunduğu destekler ve hızlı aksiyon mekanizması var" dedi.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin kurulmasının kefalet sorununun çözülmesinde büyük katkı sağladığını aktaran Gültepe, "Asırlık bir geçmişe sahip Türk Ticaret Bankası artık ihracatçıların oldu. Bankamızla, ihracatın finansmanı ve projelerimize yönelik çalışmalarımızı en kısa zamanda başlatacağız. Ticaretin dinamikleri sürekli değişiyor. Biz de durmuyor, kendimizi sürekli yeniliyoruz. Yeni pazarlarda, yeni müşterilere ulaşmak için çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda yılın ilk 6 ayında 120 uluslararası heyet düzenlerken, yurt dışında 206 fuara katıldık" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİM MALİYETLERİMİZİ NE KADAR DÜŞÜRÜRSEK ELİMİZ O KADAR GÜÇLENECEK'

İhracat arttıkça ihtiyaçların da değişip çeşitlendiğinin altını çizen Gültepe, gelinen aşamada yeni çözümler üretilmesi gereken bir süreci yaşadıklarını vurguladı.

Gültepe, ihracat ailesinin talep ve beklentileri konusunda ise, "Rakip ülkelerle büyük bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelede üretim maliyetlerimizi ne kadar düşürebilirsek, elimiz o kadar güçlenecek. Yılbaşından bu yana art arda yapılan indirimlere rağmen sanayicilerimiz için enerji hâlâ önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor. Sanayicilerimiz elektriği Asya ülkelerine kıyasla neredeyse iki kat pahalıya mal ediyor. Dolayısıyla ihracatçılarımızın yeni indirimlere ihtiyacı bulunuyor. Haziran ayında sona erecek asgari ücret desteği uygulamasının miktar artırılarak devamını bekliyoruz" dedi.

İhracatın yükseldikçe finansman ihtiyacının da arttığına değinen TİM Başkanı Gültepe, "Yükselen talep, büyük yatırımları, büyük yatırımlar, yeni finansal ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Finansmana erişim ve reeskont kredi limitlerinin yükseltilmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın desteğini esirgemeyeceğinizi biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Avrupa ve ABD ile yaşanan vize sorunu konusundaki açıklamaları bizi umutlandırıyor. Konunun en kısa zamanda çözüleceğine inanıyoruz. Öte yandan, lojistik kapasitemizi güçlendirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Son 21 yılda karayolu altyapımızda gerçekleştirdiğiniz atılımın demir ve denizyoluyla taçlandırılmasını arzu ediyoruz. Bu taşıma yöntemleri ülkemizin 2053 karbon sıfır hedefiyle de birebir örtüşüyor" diye konuştu.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

MAL İHRACATINDA FORD OTOMOTİV, HİZMET İHRACATINDA THY İPİ GÖĞÜSLEDİ

2022 YILI MAL İHRACATINDA İLK 10 FİRMA

1. FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.

2. TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

3. SOCAR TÜRKİYE PETROL TİC. A.Ş.

4. TOYOTA OTOMOTİV SAN. TÜRKİYE A.Ş.

5. KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş.

6. VESTEL TİCARET A.Ş.

7. ARÇELİK A.Ş.

8. TGS DIŞ TİC. A.Ş.

9. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

10. OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.

2022 YILI HİZMET İHRACATINDA İLK 10 FİRMA

1. TÜRK HAVAYOLLARI A.O.

2. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

3. GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş.

4. İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş.

5. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

6. YAPI MERKEZİ İNŞAAT VE SAN. A.Ş.

7. ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

8. TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.

9. EKOL LOJİSTİK A.Ş.

10. MP TURKEY TURİZM A.Ş.

2022’DE SEKTÖR 1’İNCİSİ OLAN FİRMALAR

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. - Çelik

ŞİŞECAM DIŞ TİC. A.Ş. - Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri

KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş. - Demir ve Demir Dışı Metaller

YAKUPOĞLU TEKSTİL VE DERİ SAN. TİC. A.Ş. - Deri ve Deri Mamulleri

PİLSAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - Diğer Sanayi Ürünleri

VESTEL TİCARET A.Ş. - Elektrik ve Elektronik

FERRERO FINDIK İTH. İHR. VE TİC. A.Ş. - Fındık ve Mamulleri

TERSAN TERSANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. - Gemi, Yat ve Hizmetleri

ERDEMOĞLU DIŞ TİC. A.Ş. - Halı

TAHA PAZ. VE MAĞAZACILIK A.Ş. - Hazır Giyim ve Konfeksiyon

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. - Hizmet

OBA FOOD GIDA SAN. TİC. A.Ş. - Hububat, Bakliyat, Yağlı Toh. ve Mam.

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. - İklimlendirme Sanayi

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. - Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

AYDIN KURUYEMİŞ SAN. VE TİC. A.Ş. - Kuru Meyve ve Mamulleri

EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş. - Madencilik Ürünleri

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş.- Makine ve Aksamları

ALTUNKAYA İNŞ. NAK. GIDA TİC. A.Ş. - Meyve ve Sebze Mamulleri

HAYAT KİMYA SAN. A.Ş. - Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri

AHLATÇI KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş. - Mücevher

FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş. - Otomotiv Endüstrisi

BAYKAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. - Savunma ve Havacılık Sanayii

KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH. İHR. VE TİC. A.Ş. - Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller

ÇİÇEKÇİLER BİRLİĞİ DIŞ TİC. A.Ş. - Süs Bitkileri ve Mamulleri

AK-PA TEKSTİL İHR. PAZ. A.Ş. - Tekstil ve Hammaddeleri

JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş. - Tütün

UÇAK KARDEŞLER GIDA SER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - Yaş Meyve ve Sebze

VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. - Zeytin ve Zeytinyağı