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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobil, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde dünyaya tanıtılacak.

TOGG'da yüzde 19 payı bulunan 'beş babayiğit'ten biri olan Turkcell yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 24-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Türkiye'nin Otomobili'nin sergileneceği bildirildi.

Şirketin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, "Barcelona'ya arabamızı götüreceğiz, göstereceğiz. İlk defa yerli arabamızı tanıtma fırsatı bulacağız hep beraber" dedi.

CES'TE DÜNYAYA ANLATILMIŞTI

TOGG heyeti, geçen hafta da ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES) katılmıştı.

TOGG CEO'su Gürcan Karakas, Fuarda gerçekleşen ‘Let's Co Create a New Era of Mobility’ (Geleceğin Mobilite Çağını Birlikte Tasarlayalım) başlıklı panelde konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakas, aralarında dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinin temsilcilerinin bulunduğu bir dinleyici grubuna Türkiye'nin Otomobili'ni ve Türkiye otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğini anlatmıştı.

2022'DE YOLLARA ÇIKACAK

TOGG, 27 Aralık'ta düzenlediği lansmanda, geliştirdiği SUV ve sedan modeli Türkiye ve dünyaya tanıtmıştı. Aynı platformu paylaşan iki modelden SUV karoser sahip olanın 2022'de yollara çıkacağı belirtilirken, otomobilde iki farklı güç seçeneğinin yer alacağı aktarıldı.

Buna göre, TOGG'un geliştirdiği elektrikle çalışan ve C-segmentte yer alan SUV'un güçsüz versiyonu 200 beygir güç üretiyor ve gücünü arka tekerleklere aktarıyor. Bu modelin menzili 300 kilometre olarak açıklanıyor.

Daha güç olan modelin ise dört tekerlekten çekişli olarak üretileceği aktarılıyor. Yapılan açıklamaya göre, bu modelin gücü 400 beygir ve menzil değeri de 500 kilometre şeklinde.

2018'DE KURULDU

TOGG, '5 babayiğit' olarak anılan BMC, Kıraça Holding, Turkcell, Zorlu Holding ve Anadolu Grubu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol kapsamında yerli otomobili geliştirmek üzere 2018 yılında kuruldu.

Bosch'ta üst düzey yöneticilik yapan Gürcan Karakaş, Haziran 2018'de TOGG CEO'su olarak atandı.TOGG'un genel merkezi de geçtiğimiz Eylül ayında Gebze'deki Bilişim Vadisi olarak belirlendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrikası inşa edilecek TOGG, yılda 175 bin yerli otomobil üretecek. Fabrikanın devreye alınması ile, TOGG'un istihdam sağladığı kişi sayısı da 4 bin 500 kişiyi bulacak.