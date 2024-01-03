Türkiye'nin parlayan yıldızları Maxim Vengerov'la buluşuyor ÇEV Sanat'ın genç sanatçıları ve 21. yüzyılın önemli keman virtüözü Maxim Vengerov'un birlikte sahne alacağı, yeni yılın ve Cumhuriyet'in 100. yılının ilk konseri, 8 Ocak 2024 Pazartesi akşamı Zorlu PSM'de gerçekleşecek

Çağdaş Eğitim Vakfı çatısı altında 2009 yılında kurulan ÇEV Sanat, hayata geçirdiği “Genç Yetenekler” projesi ile, kültür ve sanat alanında ülkemizi yurt dışında temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin yurt içi ve yurt dışında eğitimlerine destek olarak, onların dünyada parlamaları yolunda ilerlemeleri için gerekli imkanları sağlamaya çalışıyor.

Proje kapsamında ÇEV Sanat, geleceğin yıldız adayı olacak genç sanatçılarıyla ‘100. Yıl Cumhuriyet Konseri’ne hazırlanıyor.

ÇEV Sanat’ın genç sanatçılarından Arya Su Gülenç (Piyano), Bade Dastan (Keman), Deniz Şensoy (Keman) ve Sofiko Tchumbridze’nin (Keman), dünyaca ünlü keman virtüözü Maxim Vengerov ile birlikte aynı sahneyi paylaşacağı konserde, ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetecek.

CUMHURİYET'İN 100. YILI İÇİN ÖZEL BESTE

ÇEV Sanat’ın mezunlarından, Berklee College of Music’te akademisyen Prof. Utar Artun’un Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği eserin prömiyerinin de gerçekleşeceği konserde, eseri genç sanatçılar Melis Sağlam ve Kerem Tunçer icra edecekler.

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği, KÜSAV Başkanı Çiğdem Simavi ve Sosyal Komite üyeleri Revna Demirören, Dalia Garih, Tal Garih, Berna Çebi, Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Aslıgül Atasagun, Ayda Elgiz, Cana Sialom, Ebru Kumova, Gülgün Koocaoğlu, Mehtap Ferah, Susanne Aşçı, Pelin Akın, Seval Bahçıvan, Yelda Tiftik, Yıldız Yalman, Yıldız Özer, Yelda İpekli, Şah Yaycı, Ayşin Ekşioğlu, Songül Özsan, Berrin Güneş, Burcu Ersöz, Gamze Aksoy, İdil Gazioğlu, Oya Gençoğlu, Merve Tanrıverdi, Sedef Korkmaz ve Müge Sevil’in destek verdiği konserin biletleri ÇEV Sanat ve Passo’dan temin edilebilir.