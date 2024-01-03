Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Türkiye'nin parlayan yıldızları Maxim Vengerov'la buluşuyor

        Türkiye'nin parlayan yıldızları Maxim Vengerov'la buluşuyor

        ÇEV Sanat'ın genç sanatçıları ve 21. yüzyılın önemli keman virtüözü Maxim Vengerov'un birlikte sahne alacağı, yeni yılın ve Cumhuriyet'in 100. yılının ilk konseri, 8 Ocak 2024 Pazartesi akşamı Zorlu PSM'de gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 09:33 Güncelleme: 03.01.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin parlayan yıldızları Maxim Vengerov'la buluşuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çağdaş Eğitim Vakfı çatısı altında 2009 yılında kurulan ÇEV Sanat, hayata geçirdiği “Genç Yetenekler” projesi ile, kültür ve sanat alanında ülkemizi yurt dışında temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin yurt içi ve yurt dışında eğitimlerine destek olarak, onların dünyada parlamaları yolunda ilerlemeleri için gerekli imkanları sağlamaya çalışıyor.

        Proje kapsamında ÇEV Sanat, geleceğin yıldız adayı olacak genç sanatçılarıyla ‘100. Yıl Cumhuriyet Konseri’ne hazırlanıyor.

        ÇEV Sanat’ın genç sanatçılarından Arya Su Gülenç (Piyano), Bade Dastan (Keman), Deniz Şensoy (Keman) ve Sofiko Tchumbridze’nin (Keman), dünyaca ünlü keman virtüözü Maxim Vengerov ile birlikte aynı sahneyi paylaşacağı konserde, ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetecek.

        CUMHURİYET'İN 100. YILI İÇİN ÖZEL BESTE

        ÇEV Sanat’ın mezunlarından, Berklee College of Music’te akademisyen Prof. Utar Artun’un Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği eserin prömiyerinin de gerçekleşeceği konserde, eseri genç sanatçılar Melis Sağlam ve Kerem Tunçer icra edecekler.

        ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği, KÜSAV Başkanı Çiğdem Simavi ve Sosyal Komite üyeleri Revna Demirören, Dalia Garih, Tal Garih, Berna Çebi, Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Aslıgül Atasagun, Ayda Elgiz, Cana Sialom, Ebru Kumova, Gülgün Koocaoğlu, Mehtap Ferah, Susanne Aşçı, Pelin Akın, Seval Bahçıvan, Yelda Tiftik, Yıldız Yalman, Yıldız Özer, Yelda İpekli, Şah Yaycı, Ayşin Ekşioğlu, Songül Özsan, Berrin Güneş, Burcu Ersöz, Gamze Aksoy, İdil Gazioğlu, Oya Gençoğlu, Merve Tanrıverdi, Sedef Korkmaz ve Müge Sevil’in destek verdiği konserin biletleri ÇEV Sanat ve Passo’dan temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ÇEV Sanat
        #Maxim Vengerov
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Şarjda kalan telefon dehşeti: 5 yaralı
        Şarjda kalan telefon dehşeti: 5 yaralı
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Yeni hocayı duyurdular!
        Yeni hocayı duyurdular!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Sağanak yağış hayatı felç etti!
        Sağanak yağış hayatı felç etti!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
        Balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!