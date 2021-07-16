Türkiye'nin

AA

Yarış atlarının beslenme ve bakımının yapıldığı çiftliklerin bulunduğu Ereğli'de, atlar için pansiyon hizmeti de veriliyor.

Haralarda yarış ömrünü tamamlamış damızlık safkan İngiliz atlarından, yeni nesil şampiyon koşucular yetiştiriliyor.

İlçede yetiştirilen çok sayıda at, Gazi Koşusu gibi birçok yarışta elde ettiği derecelerle dikkati çekiyor.

Ereğli'de yetişen tayların, son yıllarda gerçekleştirilen bazı yarışları kazanması da ilçenin adının, at ve yarışseverler tarafından bilinmesini sağladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, AA muhabirine, Hasan ve Erciyes dağları arasında kalan bölgeye verilen ismin, Pers dilinde "güzel atlar ülkesi" anlamına gelen Kapadokya olduğunu söyledi.

Kapadokya'nın bir uzantısı olan Ereğli ilçesinin de güzel atların yetişmesinde ayrıcalıklı yeri bulunduğunu ifade eden Ergin, "İlçemiz Osmanlı İmparatorluğu döneminde orduya at yetiştiren bir merkez konumundaydı. Kurtuluş Savaşı'nda da Ereğli'den tedarik edilen atların cephede kullanıldığı bilinmektedir." dedi.

Ergin, Ereğli'nin iklim şartları ve rakımının at yetiştiriciliğine uygun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ereğli ilçesinin toprak yapısı, suyu, havası, rakımı, beslenmede önemli yere sahip ayrık otunun bol olması, özellikle tayların gelişiminde, kemik ve tırnak yapısının oluşumunda önemli bir etken. Bu nedenle Ereğli'de yetişen safkanlar yarış hayatlarında büyük başarılar elde ediyor. Bu yüzden ilçemizde 1950 yılından bu yana yarış atı yetiştiriciliği üzerine çok sayıda çiftlik kurulmuş ve faaliyetine devam etmektedir. Ereğli'nin bu avantajlı durumundan bilgisi olan yarış atı sahipleri, atlarını imkanları ölçüsünde ilçemizde yetiştirmek istiyor. Bu talep neticesinde ilçemizde sadece at üretim ve yetiştiriciliği yapan aktif 14 çiftlikte 400 civarında safkan yarış atı bulunuyor."

Ergin, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen ve bu yıl 95'incisi gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nda bugüne kadar Ereğli'de yetişen 16 safkan İngiliz atının kazandığını, bunun ilçenin at yetiştiriciliğinde tercih edilmesinin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini belirtti.