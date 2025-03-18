"Türkiye'nin siber güvenlik konusunda çok güçlü olmaktan başka çaresi yok"

Uluslararası siber güvenlik kuruluşu Cyberusun kurucu ortağı Maksimov, hükümet kurumlarını, iş dünyasını ve bilişim şirketlerini bir araya getiren Cyberdom'un Moskova'daki merkezinde soruları yanıtladı.

Siber güvenlik konusundaki gelişmelerin dijitalleşme hızının gerisinde kaldığını anlatan Maksimov, "Öte yandan bir diğer kötü haber ise mevcut dijitalleşme türünün, aslında bu tür bir dijitalleşme mimarisine yönelik güvenliği inşa edilebileceğine dair hiçbir garantinin olmaması. İnsanlık olarak karşı karşıya olduğumuz en büyük zorluk da budur" diye konuştu.

Dijital dünyanın mevcut mimarisinde güvenliğin geliştirilmesi gerektiğini ancak bunun zorlu bir süreç olduğuna işaret eden Maksimov, "Dijitalleşme çok hızlı gelişen bir dünyadır ve siber güvenlik buna ayak uyduramıyor. Bu nedenle prensipte görevimiz siber güvenlikteki düşünceyi yeniden yapılandırmadır ve onu çok hızlı dijital veya başka bir şey haline getirme ihtiyacı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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Maksimov, siber güvenlikte elde edilen sonuçların sürekli ölçülmesi ve teyit edilmesi gerektiğini ve Rusya'nın bu konuda önemli mesafe aldığını belirterek, mevcut güvenlik mimarisinde tüm dünyayı mutlu edecek şekilde güvenli hale getirmeyi imkansız kılan temel sorunlar bulunduğunun altını çizdi.

Mevcut mimarinin bir tür merkezileşme anlamına geldiğini kaydeden Maksimov, "Bu gerçekten teknolojiyi geliştirme, sorunları daha merkezi bir şekilde çözme girişimi mi yoksa mimarinin son kullanıcıyı kontrol etmemize izin verdiği gerçeğinin bir tür tezahürü mü?" dedi.

Çok fazla insan gücü gerektirmesinin, mevcut mimarinin çalışmasına yönelik başka bir sorun olduğunu hatırlatan Maksimov, "Küçük bir kuruluşta bile bir bilişim sistemi kurmanız gerekirken, çok sayıda mühendisiniz, sürekli bir şeyleri değiştiren, yeniden kablolayan insanlar var. Bunlardan herhangi birinin yapacağı bir hata ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu da kontrol etmeniz gereken çok fazla nokta olduğu anlamına geliyor" yorumunu yaptı.

RUSYA'NIN SON DÖNEMDE GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Rusya'nın son üç yılda yaşadığı dönüşüm sürecini değerlendiren Maksimov, "Rus şirketleri üç yıl önce dünyanın her yerinden yazılım veya donanım ürünleri alıyordu. Sonra, bir gecede, satın aldığınız ürünler ya da yazılımlar çalışmayı durdurdu. Böylece hiçbir şey satın almadığınız ortaya çıktı. Muhtemelen edindiğimiz en önemli farkındalık buydu" ifadelerini kullandı.

REKLAM Maksimov, Rusya'nın bu süreçte her şeyi değiştirmesi ve bununla çok uyumlu olmayan bir atılım yapması gerektiğini anlatarak, "Kendinize özgü bir şey yaratmak istiyorsanız, kopyalayarak değil, tekrarlayarak değil, bazı sözde kısa yollar bularak yaratmanız gerekir. Kısa yollar, başkalarının yaptığı işi hızlı bir şekilde kesip atabileceğiniz ve yapmayacağınız şeylerdir" dedi. Tüm dünyanın mevcut mimarinin sağladığı güvenlik ve egemenlik düzeyinden memnun olmadığını vurgulayan Maksimov, "Bu nedenle, büyük değişikliklerin ve farklı bir formatta bir küresel işbirliğinin eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı. İnsanoğlunun teknolojideki tüm bu atılımlarının standartlar üzerinde uzlaşı sağlandığında gerçekleştiğine işaret eden Maksimov, siber güvenlikte merkeziyetsizlik, siber güvenlikte Birleşmiş Milletler benzeri bir organizasyonla uluslar üstü işbirliği standartlarının oluşturulmasının tüm insanlık ve dünya için gerekli bir çözüm olduğunu söyledi. TÜRKİYE İLE POTANSİYEL İŞBİRLİĞİ Türkiye'nin siber güvenlik alanında attığı adımları değerlendiren Maksimov, "Bence Türkiye'nin siber güvenlik konusunda çok güçlü olmaktan başka çaresi yok. Türkiye çok sayıda ve kendi kendine yeten endüstriye sahip. Dijitalleşme alanında yaptıklarınız açısından oldukça büyük bir ülke." dedi. REKLAM Rusya'nın siber güvenliği inşa edebilecek insanların nasıl yetiştirilebileceği konusunda deneyim sahibi olduğunu belirten Maksimov, temel veya orta dereceli bir eğitime sahip bir kişinin 5-6 yıl içinde siber güvenlik alanında çok iyi bir uzman haline gelebileceğini söyledi. Hem Türkiye hem de Rusya'da, siber güvenliğini kasıtlı bilgisayar korsanı saldırılarıyla test eden şirketler bulunduğuna işaret eden Maksimov, “Bizim korsanlarınız gelsin ve sizin şirketinizi kontrol etsin veya sizin korsanlarınız bizim şirketlerimizi kontrol etsin ve sonra oturup yeni bir şey, ilginç bir şey söyleyelim, toplu olarak değiş tokuş yapalım. Bu sayede her ülkenin gücü artar. Ben bu formatı çok seviyorum." yorumunu yaptı. Maksimov, dost ülkelerle siber güvenlik mimarilerinin geliştirilmesi konusunda işbirliğine yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti: