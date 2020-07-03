Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Haziran sonunda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, otomobil satışları, yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 30,2 oranında artarak 203 bin 595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 30.2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Haziran ayında ise 66,3 oranında yükseldi. Yılın 6'ncı ayında toplam 70 bin 973 adet araç satıldı.

Haziran ayında otomobil satışları yüzde 58.4 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 108.7 oranında arttı.

Bu dönemde 57 bin 67 adet otomobil satılırken, hafif ticari araç satışları da 13 bin 906 adedi buldu.

ODD'den yapılan açıklamada, otomobil ve hafif ticari araç pazarının, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 oranında arttığı da vurgulandı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 6.2 artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 15.9 azaldı.