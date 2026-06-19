TÜRKİYE - PARAGUAY CANLI İZLE: Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Paraguay maçı canlı izle ekranı
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası serüveninde kritik bir viraja giriyor. İlk maçın ardından gözler şimdi Türkiye - Paraguay karşılaşmasına çevrildi. Futbolseverler ise "Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Turnuvada kaderi belirleyecek bu zorlu mücadele öncesi geri sayım sürerken, millilerin sahaya nasıl bir 11'le çıkacağı ve maçın canlı yayın detayları büyük bir heyecanla araştırılıyor. Türkiye'nin gruptaki geleceğini yakından etkileyecek bu dev karşılaşmanın tüm ayrıntıları ve canlı izleme bilgileri haberimizde…
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolculuğunda önemli bir eşikten daha geçmeye hazırlanıyor. İlk karşılaşmanın ardından tüm dikkatler bu kez Türkiye - Paraguay mücadelesine çevrilmiş durumda. Futbolseverler ise “Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını yoğun şekilde araştırıyor. Grup aşamasında büyük önem taşıyan bu kritik randevu öncesi geri sayım devam ederken, millilerin sahaya hangi kadroyla çıkacağı ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri büyük merak konusu haline geldi. Türkiye’nin turnuvadaki kaderini yakından ilgilendiren bu zorlu maçla ilgili tüm detaylar ve canlı izleme bilgileri haberimizde yer alıyor.
TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Paraguay 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu karşılaşması, futbolseverlerin merakla beklediği kritik maçlar arasında yer alıyor. Mücadele 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00’da başlayacak. Zorlu karşılaşmada düdüğü El Salvador Futbol Federasyonu’ndan Ivan Barton çalacak.
TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Paraguay 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu karşılaşması, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Dev mücadele, milyonlarca izleyiciye canlı olarak ulaşırken, millilerin sahadaki performansı da büyük bir heyecanla takip edilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kenan, Kerem
Paraguay: Gill, Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso, Cubas, Gómez, Almirón, Mauricio, Enciso, Sanabria