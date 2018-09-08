TPFD'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Son günlerde futbol kamuoyunun gündeminde yoğun olarak tartışıldığı üzere transfer yasağını kaldıramayan kulüpler ile sözleşme imzaladığı için lisansları tescil edilemeyen, futbol oynama özgürlüğü elinden alınan meslektaşlarımız adına resmi çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz." denildi.

Dernek başkanı Hakan Ünsal'ın imzaladığı dilekçede benzer durumlara ilişkin uygulamalar ışığında mağduriyet yaşayan futbolcuların sorunlarının giderilmesi ve gelecekte benzer sorunların önüne geçilmesini sağlayacak istisnai durumlar hakkındaki talebin, TFF'ye iletildiği belirtildi.

Transfer tescil sezonuna istisnai düzenlemeler yapılabileceği kanaatinde olunduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA'nın 818 nolu genelgesine istinaden transfer tescil sezonuna istisnai düzenlemeler yapılabileceği kanaatindeyiz. Talimatlarda gerçekleştirilecek bir değişiklik ile sorunun çözülebileceğini ayrıca geride bıraktığımız tescil dönemine ilişkin olarak Türkiye Futbol Federasyonunun idari tasarrufu ile lisans çıkarılamadığı için futbol oynama hakkı elde edemeyen futbolculara transfer tescil hakkının mümkün olacağını düşünüyoruz."

Açıklamada ayrıca dünyada uygulanan tescil dönemi istisnalarına ilişkin örnekler verildi.

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