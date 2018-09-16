Türkiye Rallisi'nin galibi Tanak

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Estonyalı pilot Ott Tanak zirveye yerleşerek birinciliğini ilan etti.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen Dünya Ralli Şampiyonası'nda 10. ayak yarışı, Marmaris Rallisi adıyla 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla'da yapıldı.



Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayak yarışında 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu, finişi hızlı görebilmek için zorlu etaplarda kıyasıya mücadele etti.



Pilotlar, toplam uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı geçerek zirveye ulaşmak için çaba gösterdi.

4 gün süren yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Belçikalı Thierry Neuville ve Fransız Sebastien Ogier'i geride bırakan Estonyalı Ott Tanak 03.59.24.5 derecesiyle zirveye yerleşti. Estonyalı pilot sezonun 4. etap galibiyetini elde etti.

İkinciliği 03.59.46.8 derecesiyle Fin pilot Jari-Matti Latvala kazanırken, üçüncülüğü ise 04.01.10.8 dereceyle Yeni Zelandalı Hayden Paddon elde etti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda Marmaris etabı sonrası pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde oluştu:

1. Ott Tanak: 03.59.24.5

2. Jari-Matti Latvala: 03.59.46.8

3. Hayden Paddon : 04.01.10.8

4. Teemu Suninen: 04.03.35.4

5. Andreas Mikkelsen: 04.06.36.2

"ETAPLAR ÇOK ZORLUYDU"

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nde, birinci olan Estonyalı pilot Ott Tanak, "Etaplar bizim için stres doluydu, diğer takımlar için de bütün takım çok iyi iş çıkardı, çünkü etaplar çok zorluydu. Bu yarış çok hızlı pilotun kazanabileceği bir yarış değildi." dedi.

Yarış sonrası Asparam Park'taki Medya Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan Tanak, Türkiye Rallisi etaplarının çok zorlu olduğunu söyledi.

Kendileri için heyecanlı bir yarış olduğunu belirten Tanak, "Marmaris çok harika bir yer. Şartlar çok zorluydu ama her şey çok güzel geçti. Sadece bizim için değil etaplar hem pilotlar hem de arabalar için mücadele gerektirdi. Yolda çok fazla taş vardı. Ama farklı bir şey denemek heyecanlıydı. Bu yarış, çok hızlı olan bir pilotun kazanacağı bir yarış değildi." diye konuştu.

Herhangi bir problem yaşamadan şanslarının desteğiyle günü tamamladığını ifade eden Tanak, "Etaplar bizim için stres doluydu, diğer takımlar için de. Bütün takım çok iyi iş çıkardı, çünkü etaplar çok zorluydu." yorumunu yaptı.

Bir sonraki yarış için daha çok çalışacaklarını söyleyen Tanak, Marmaris'te ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getirdi.

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