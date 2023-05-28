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Haberler Dünya Türkiye seçimini yaptı: Yurt dışı oylarında kim önde? 28 Mayıs 2023 Yurtdışı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları!
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Türkiye seçimini yaptı: Yurt dışı oylarında kim önde?

Türkiye 13. Cumhurbaşkanı için seçimini yaptı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanırken yurt dışında kullanılan oylardan henüz resmi olmayan sonuçlar büyük oranda belli oldu

Türkiye seçimini yaptı: Yurt dışı oylarında kim önde? 28 Mayıs 2023 Yurtdışı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları!
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HABERTURK.COM

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde yurt dışında kullanılan oylarda sonuçlar belli oluyor.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Yurt Dışı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 28 Mayıs'ta yapılan seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmene oy kullanma hakkı verildi. YSK'nın açıkladığı verilere göre 2 milyona yakın seçmen oy kullandı.

Saat 23:20 itibariyle yurt dışında kullanılan oyların yüzde 93,1'i açıldı, 3.455 sandıktan 3217'sinin verileri paylaşıldı.

Bu sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 59,39, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 40,61 oy oranına ulaştı.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

İLK TUR SONUÇLARI NASILDI?

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 57,47'sini, Kılıçdaroğlu ise yüzde 39,57'sini, Sinan Oğan yüzde 1,90'ını, adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise yüzde 1,06'sını almıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Haberi Hazırlayan : Merve Elmacı
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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