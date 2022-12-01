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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) gelenekselleşen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin altıncısı gerçekleştirildi. Kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazılı mesajının okunmasıyla başladı. T.C Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop’un açılış konuşmalarıyla devam etti.

‘Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım’ temasıyla düzenlenen 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde, iklim krizi ve dijitalleşme nedeniyle yaşanan ikiz değişimin dünya ve Türkiye’nin geleceğini nasıl şekillendireceği konusu; “Sürdürülebilir Finansın Geleceği”, “Dijital Finansın Geleceği”, “Ekonomi ve Sermaye Piyasalarının Geleceği” olmak üzere üç başlık altında ele alındı. Her bir başlık altında 5’er panel olmak üzere eşzamanlı olarak toplamda 15 panel gerçekleştirildi. Panellerin yanı sıra reel sektörden, yatırımcılara, başta üniversite öğrencileri olmak üzere gençlere yönelik farklı konularda 15 eğitim düzenlendi.

TSPB, kongre nedeniyle ortaya çıkan karbon emisyonunu sürdürülebilirlik sponsorları tarafından hesaplatıp, ikinci taraf görüşü olarak doğrulattıktan sonra sera gazı karşılığında Gold Standart tarafından sertifikalandırılmış karbon kredisi alarak karbon salımlarının denkleştirilmesi ile yeşil bir kongre gerçekleştirmeyi hedefledi. Bu hedef doğrultusunda 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, Türkiye’nin iklim değişikliği eylem planı çerçevesinde yeni dönemde ülkemizin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla Karbon Nötr Kongre olarak gerçekleştirildi.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada, sermaye piyasaları için artık geleneksel bir nitelik kazanan kongrenin, sektörün en büyük etkinliği haline geldiğini belirterek, etkinliğin, çok geniş bir yelpazede ilgili tüm paydaşları bir araya getirdiğini söyledi. Nebati, bu yıl karbon nötr bir kongre düzenleyerek sürdürülebilirlik adına bir ilke imza atan ve Türkiye'nin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan TSPB'ye teşekkür etti.

Sermaye piyasalarının ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ açısından öneminden bahseden Bakan Nebati, model kapsamında uzun vadeli hedeflerini adım adım gerçekleştirmeye devam ettiklerini, katma değeri yüksek ve ihracata konu ürünlerin yurt içinde üretiminin teşvik edilmesi, savunma sanayinin güçlendirilmesi, enerjide üretim kapasitesini artıracak projelere ağırlık verilmesi ve yeşil kalkınma hamlesi gibi adımların ülkenin potansiyelini her geçen gün daha fazla açığa çıkarmasını sağladığını anlattı.

Nebati, bu sürecin en önemli sacayaklarından birisisinin de finansal sistem olduğunu ifade ederek, "Finansal sistemin fonlama ihtiyacı ve likiditesi, ekonomik yapının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için hayati önem taşıyor. Şirketlerimizin karlı ve verimli iş planlarının uygun şekilde fonlanabilmesi için finansal sistemin güçlü bir kapasiteye ve ürün çeşitliliğine sahip olması gerekiyor" diye konuştu.

BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞIYOR

Bakan Nebati, sermaye piyasalarının büyümesini halka arzlarla sürdürdüğünü belirterek, "Kasım ayı itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirmiştir. Son 2 yıldaki halka arzlarla birlikte borsamızda işlem gören şirket sayısı da 482'ye ulaşmıştır. Piyasa derinliğinin göstergesi olan işlem hacmi açısından Borsa İstanbul'un küresel ölçekte dikkat çeken bir borsa olduğunu ve benzerlerinden pozitif ayrıştığını biliyoruz" şeklinde konuştu. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değerinin GSYH'ye oranının uzun yıllardır yüzde 20-30 arasında dalgalandığını, bu rakamın gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık yüzde 60 civarında olduğunu dile getiren Nebati, "Hem ilk halka arzlar yoluyla, hem de bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla bu oranın ülkemizde de artırılması için borsada işlem gören şirketlerin nitelik ve niceliğinin artırılması önem kazanıyor" ifadesini kullandı. Nebati, sermaye piyasalarının bugün, halka arzların yanında borçlanma araçları yoluyla da şirketlere finansman sağlama konusunda önemli bir alternatif mecra haline geldiğini, sermaye piyasalarından uzun vadeli fon talep eden şirketlere yatırımcıların ilgisinin önemli düzeyde arttığını gözlemlediklerini anlattı.

FİNANSAL EĞETİM PORTALI KURULACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, mevcut tasarrufların sermaye piyasalarına yönelmesi konusunda son 2 yıldır sevindirici gelişmeler yaşandığını, vatandaşların sermaye piyasalarına ilişkin farkındalıklarının ve ilgilerinin giderek arttığını kaydederek, "Uzun yıllar boyunca pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 1 milyon kişi civarında iken, son dönemde bu rakam 3,3 milyon seviyesine ulaşmıştır" diye konuştu. Finansal okuryazarlık konusuna verdikleri öneme işaret eden Nebati, "Bu bakımdan, finansal okuryazarlığın erken yaşlarda kazandırılması, yeni yatırımcılara daha yoğun bilgilendirme yapılması, çevrimiçi ücretsiz eğitimlerin sağlanması ve profesyonel desteklerin daha uygun maliyetlerle sunulabilmesi temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda; piyasadaki tüm paydaşların katılımıyla önümüzdeki dönemde bütüncül bir finansal eğitim portalını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Böylece, her yaştan yatırımcılarımız güvenilir bilgiye kolayca erişerek finansal okuryazarlık yetkinliklerini artırma imkânına kavuşmuş olacaklar" açıklamasında bulundu. Nebati, yurtiçi tasarruf oranının hem kamu hem de özel kesim tarafından artırılarak 2025'te yüzde 32,6'ya yükseltilmesini hedeflediklerini kaydederek, bu hedeflere ulaşabilmek için bireysel emeklilik sistemine özel önem verdiklerini vurguladı.

Bakan Nebati, "Türkiye Yüzyılı'nın inşasında, sermaye piyasalarımızın her geçen gün gelişmesi için gayret gösteren sizlerin de önemli roller ifa edeceğinize inancım tamdır. Hesabınızı, kitabınızı Türkiye Yüzyılı'na, büyüyen Türkiye'ye, hedef ülke Türkiye'ye göre yapın. Zihinsel dünyanızı lütfen değiştirin. Her türlü potansiyeli taşımaya hazırız. Yeter ki inanalım. İnandığımız andan itibaren bütün sorunların üstesinden geliyoruz" açıklamasında bulundu.

İŞLEM HACMİ 100 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE

Kongrenin açılışında konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasasının son dönemde önemli bir ivme kazanarak yıllardır ulaşmak istedikleri seviyelere yaklaştığını belirtti. Gönül, uzun yıllardır 1 milyon civarında seyreden yatırımcı sayısının son zamanlarda 3,5 milyona yaklaştırdıklarını ifade ederek, halka arzlardaki artışın günlük ortalama işlem hacimlerinin 100 milyar TL’nin üzerine çıkmasına sebep olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, bu ilgiyi sürdürülebilir hale getirmek, sermaye piyasasını bu seviyede tutabilmek ve daha ileri taşıyabilmek için tüm sektörün eskisinden daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Gönül, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da şirketlerimizin halka arzlara ilgisi devam etmektedir. 2022 yılında kasım ayının sonuna kadar 33 şirketin halka arzını gerçekleştirerek 14 milyar TL’nin üzerinde bir kaynak sağladık. Yılsonuna kadar halka arzlar devam edecek. Önümüzdeki dönemde de bu ilginin devam etmesini bekliyoruz. Son dönemde yatırım harcamaları artan şirketlerin uzun vadeli finansmana daha çok ihtiyacı olduğunu gözlemliyoruz. Uzun vadeli finansmanın en iyi finanse edilme yollarından birisinin de şirketler için halka arz yöntemi olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bu yıl borsada işlem gören şirketler tarafından öz kaynakla finansman sağlama yöntemi olan bedelli sermaye artırımları yoluyla da şirketlere 35 milyar TL kaynak sağladık. Bu sayede ilk defa halka arz olan şirketlerin yanında hâlihazırda payları borsada işlem görmekte olan şirketlerin de sermaye piyasaları tarafından kaynak sağlamasının önünü açtık.”

SPK Başkanı Gönül, sermaye piyasalarına olan ilginin sağlıklı ve istikrarlı olmasının, finansal okuryazarlığı yüksek, bilinçli yatırımcı sayısını artırmaktan geçtiğini belirterek, finansal okuryazarlığın, gelecek dönemde de SPK’nın en çok önem verdiği konulardan biri olacağını vurguladı. Gönül, gelecek dönemde, sermaye piyasalarındaki risklerin daha yakından takibi için bir risk merkezi oluşturulması, karbon piyasasının geliştirilmesi, sürdürülebilirlik, finansal teknolojiler ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması konularındaki çalışmaları da kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

DEVLERİ ZİYARET EDİYOR

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun Kongre’de yaptığı konuşmada, Borsa İstanbul olarak şirketlerin ve yatırımcıların, sermaye piyasalarının sunduğu imkânlardan, daha fazla faydalanmaları için çalıştıklarını belirtti. Ergun, “Borsamızın misyonlarından biri, ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için, şirketlerimizin finansmanını sağlayan ekosistemin önemli bir parçası olmasıdır. Bu amaçla, Türkiye’nin 1000 büyük sanayi şirketlerinden, Borsada işlem görmeyenleri tek tek ziyaret ediyoruz. 15 farklı sanayi şehrimizde 152 şirketi birebir ziyaret ettik, ziyaret etmeye devam ediyoruz. Sanayi odalarında toplantılar düzenliyoruz. Çünkü Borsa olarak, iş yapma modelimizi değiştirdik. Sadece başvurudan sonra başvuruyu değerlendiren bir borsa değiliz artık. Başvurudan önce de, karar aşamasında ve hazırlık aşamasında, şirketlerimize destek veren bir borsayız” diye konuştu.

Son iki senede 85 şirketin işlem görmeye başladığını anımsatan Ergun, bu şirketlerin halka arzından 36 milyar TL kaynak sağlandığını belirtti.

40 YILDA ULUSLARARASI ÖLÇEĞE ULAŞTIK

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin açılış konuşmasını yapan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, konuşmasına ülkemizde modern anlamda sermaye piyasalarının tarihsel deneyimine dikkat çekerek başladı. Öztop, “Ülkemizde sermaye piyasalarının tarihi Osmanlı Döneminde 1866'da İstanbul’da kurulan ve 1873 yılında çıkarılan bir nizamnameyle “Dersaadet Tahvilat Borsası” adını alan Borsaya dayanıyor. Ancak Osmanlı Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde atılan birtakım adımlara rağmen ülkemizde düzenli, kesintisiz ve kurallar içerisinde çalışan sermaye piyasaları 1981 yılına gelinceye kadar oluşturulamadı. 1981 yılında yürürlüğe giren 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kurulan Sermaye Piyasası Kurulu’nun faaliyetine geçişinin ardından 1985 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın da faaliyete geçmesiyle birlikte sermaye piyasalarımızın bugünkü modern yapısının temel taşları oluşturulmaya başlandı. Dolayısıyla sermaye piyasalarımızın yaklaşık 40 yıllık bir tarihinden söz ediyoruz. Söz konusu 40 yılda sermaye piyasalarımız, istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürüyor” dedi.

Öztop, 2013 yılında İMKB’nin yerini Borsa İstanbul’a bırakması sonrasında dijitalleşme süreçlerinin hızlandığını, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank’ın yanı sıra TSPB üyelerinin de dijitalleşme yolcuğunda attığı adımlarla birlikte sermaye piyasasının her geçen gün daha dijital hale geldiğini söyledi. Öztop, “Bu dönüşümünde etkisiyle sermaye piyasalarımız gerek kurumları gerek ürün çeşitliliği, gerekse ülke ekonomimize yarattığı katma değer ile birlikte ülke ekonomisinin önemli bir yapı taşlarından biri haline geldi” ifadesini kullandı.

2 YILDA 85 MİLYAR LİRA KAYNAK

Yerli yatırımcıların artan ilgisinin şirketlerin halka arza yönelimini de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Öztop şunları söyledi: “2021 yılında 52 şirketin halka arzı gerçekleştirildi. Kasım sonu itibariyle bu yıl 33 şirketin halka arzı oldu. Böylelikle iki yılda halka arz yoluyla şirketlerin sermaye piyasalarında sağladığı kaynak 35 milyar lirayı aştı. Sermaye artırımlarını da eklediğimizde son iki yılda sermaye piyasalarımız şirketlerimize toplam 85 milyar liraya yakın kaynak yarattı. Bununla beraber İSO 1000 listesinde yer alan şirketlerden Borsada işlem gören sayısı 100’ün altında. Buradan şirketlerimizi halka açılmaya davet ediyorum. Halka arz düşük maliyetli bir finansman kaynağı olmanın yanı sıra şirket paylarına likidite sağlamakta, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma vasıtasıyla şirketlerin ve şirket ürünlerinin hem yurtiçinde hem de yurtdışında tanınmalarına yardımcı olmaktadır. Halka açılmanın şirketlerimize bir diğer faydası ise daha hızlı bir şekilde kurumsallaşabilmelerine yardımcı olmaktadır. Finans sektörümüzün en kapsayıcı meslek örgütü olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak sermaye piyasalarının derinleşmesinin şirketlere, yatırımcılara ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkı sağlayacağını her fırsatta dile getiriyoruz. Sektörümüzün büyümesini sürdürebilmesinin yolu da yatırımcı ihtiyaçlarına uygun hizmet verebilmekten geçiyor. Bu anlamda yerli yatırımcıların ilgisini bir fırsat olarak görüyoruz ve bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

İKİZ DEĞİŞİM

Dijitalleşmenin yarattığı dönüşüm ile ekonomilerin çevresel ve toplumsal etkilerini temel alan yeşil dönüşümün birbirinden ayrılmaz nitelikte olduğunu ifade eden Öztop, başta Avrupa Birliği olmak üzere Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı birçok ülkenin ekonomilerini ikiz dönüşüm temelinde şekillendirdiğini vurguladı. Öztop, “Bu anlamda da üretimden, tedarik zincirine, sanayiden finansa, sermaye piyasalarına kadar tüm alanları etkileyen radikal bir değişim söz konusu. Yaşanan bu değişimin finansmanında ise sermaye piyasalarının etkin bir rol oynadığını ve gelecekte öneminin daha da artacağını görüyoruz. Artık gelenekselleşen ve sektörümüzün en büyük etkinliği haline gelen ve bugün altıncısını gerçekleştirdiğimiz Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde bu dönüşümün geleceği nasıl şekillendireceğini kapsamlı bir şekilde ele alacağız” dedi.