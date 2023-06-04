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Türk Telekom, Pınar Karşıyaka karşısında seride 1-0 önde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Türk Telekom, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 98-94 yendi

Türk Telekom, Pınar Karşıyaka karşısında seride 1-0 önde
AA

İlk periyotta iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin ilk 5 dakikası 13-10 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi. Son dakikaya kadar çekişmeli geçen ilk periyot, Pınar Karşıyaka'nın 25-23 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, Delgado ve Jaylon Brown'un sayılarıyla 12. dakikada 4-0'lık seri yakaladı ve farkı 6 sayıya (23-29) çıkardı. Konuk ekibe; Taylor, Sestina, Jones ve Grant ile karşılık veren Türk Telekom, 18. dakikada bir sayı (42-41) öne geçti. Vitto Brown ve Delgado'nun sayılarıyla aradaki farkı kapatan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 50-48 önde girdi.

Üçüncü periyoda katı savunma yaparak başlayan Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'ya 4 dakikada 3 sayı imkanı tanıdı. Boyalı alanda etkili olan Türk Telekom, Jones, Grant, Bouitelle ve Semih Erden basketleriyle farkı 25. dakikada farkı 6 sayıya (62-56) çıkardı. Karşılıklı sayıların atıldığı üçüncü çeyreği Türk Telekom, 73-70 önde tamamladı.

Final periyoduna Angola ve Thomas Akyazılı'dan bulduğu 2 üçlükle başlayan Pınar Karşıyaka'ya, Türk Telekom, boyalı alandan Bouteille ve Grant ile karşılık verdi. Mücadelenin 34. dakikası 80-80 eşitlikle geçildi. Bu dakikada sonra her iki takımda hücumda ve savunmada etkili oynarken, daha az hata yapan Türk Telekom, müsabakayı 98-94 kazandı.

Serinin ikinci maçı 6 Haziran Salı günü 20.00'de yine Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

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