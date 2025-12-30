Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! - Basketbol Haberleri

        Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

        HT Spor'un yayıncısı olduğu Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. 13-14 Ocak 2026 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 16-18 Ocak 2026 tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Dörtlü Final oynanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 30.12.2025 - 17:23
        Erkekler Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
        HT Spor'un yayıncısı olduğu Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi takımlarının katılımıyla düzenlenecek Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kura çekimine, federasyon yöneticileri ile kupada mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

        Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, fair-play ruhunun ön planda olduğu bir organizasyon olmasını temenni ettiğini dile getirerek, "Yalova'da gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Burada mücadele etmeye hak kazanan takımları tebrik ediyor ve bu turnuvanın tüm takımlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yıl Dörtlü Final müsabakaları HT Spor'dan naklen yayınlanacak. Basketbola verdikleri sürekli destekle bu organizasyona isim sponsoru olan Türkiye Sigorta'ya ve Türk basketboluna katkısını her platformda gösteren HT Spor'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu desteklerin, kulüplerimiz ve sporcularımız için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu özellikle vurgulamak isterim." şeklinde görüş belirtti.

        REKLAM

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Yönetmeni Miray Çelik ise organizasyona katılmaya hak kazanan takımları tebrik ederek, "Kupaya isim sponsoru olarak destek veren Türkiye Sigorta'ya ve Dörtlü Final müsabakalarını canlı olarak yayınlayacak HT Spor'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele edecek takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        13-14 Ocak 2026 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 16-18 Ocak 2026 tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Dörtlü Final organizasyonuyla şampiyonun belli olacağı kupada eşleşmeler şöyle oluştu:

        ÇEYREK FİNAL

        Gaziantep Basketbol-Göztepe

        Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor

        Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler

        Darüşşafaka Lassa-Konya Büyükşehir Belediyesi Spor

        DÖRTLÜ FİNAL

        Gaziantep Basketbol/Göztepe galibi-Darüşşafaka Lassa/Konya Büyükşehir Belediyesi Spor galibi

        Çayırova Belediyesi/OGM Ormanspor galibi-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol/Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler galibi

