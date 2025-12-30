HT Spor'un yayıncısı olduğu Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi takımlarının katılımıyla düzenlenecek Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kura çekimine, federasyon yöneticileri ile kupada mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, fair-play ruhunun ön planda olduğu bir organizasyon olmasını temenni ettiğini dile getirerek, "Yalova'da gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Burada mücadele etmeye hak kazanan takımları tebrik ediyor ve bu turnuvanın tüm takımlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yıl Dörtlü Final müsabakaları HT Spor'dan naklen yayınlanacak. Basketbola verdikleri sürekli destekle bu organizasyona isim sponsoru olan Türkiye Sigorta'ya ve Türk basketboluna katkısını her platformda gösteren HT Spor'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu desteklerin, kulüplerimiz ve sporcularımız için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu özellikle vurgulamak isterim." şeklinde görüş belirtti.