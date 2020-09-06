Sırbistan ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçı bugün oynanacak. Maçı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Futbolseveler maç öncesi Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta ve Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Maçın saati ve kanalı belli oldu. İşte Türkiye Sırbistan maçı bilgileri...

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sırbistan ile Türkiye arasındaki maç saati TSİ 21.45 olarak belirlendi.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve Sırbistan Türkiye maçının kanalı canlı olarak TRT 1'den naklen yayımlanacak.

A Milli Takım'ın Sırbistan maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Schalke 04),Umut Meraş (Le Havre),Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma),Efecan Karaca (Alanyaspor),Hakan Çalhanoğlu (Milan),İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Orkun Kökçü (Feyenoord),Yusuf Yazıcı (Lille),Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04),Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI YORUMU

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın Sırbistan ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanıp yarışta devam etmek istediklerini söyledi. Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta bugün Sırbistan ile oynayacağı karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Tüm dünyada uzun süreden beri pandemi etkisi olduğunu ve futbola ara verildiğini anımsatan Güneş, ulusal liglerin ve milli takım maçlarının yeniden başlamasıyla yeni bir döneme başlandığı kaydetti. Güneş, milli takım takviminde belli bir tarih olduğunu ve takımı o tarihten önce toplama şansı olmadığını kaydederek, "Aynı zamanda da üç günde bir maç yaparken oyuncuların yıpranma payı da var. Fizik olarak nasıl bir durumda olduklarını da tam bilmeyince onları hem herhangi bir sakatlık vermeden hem de görmek için bu maçta (Sırbistan) da mümkün oldukça değişiklik yapmak durumundayız. Bu, maçlara önem vermediğimizi göstermez. Oyuncularımıza değer verdiğimizi, hem onları görmek istediğimizi hem herhangi bir sakatlık olmadan bu dönemi aşmamız gerektiğini hem de maçları kazanmak için sahaya çıktığımızı gösterir." dedi.

SIRP TEKNİK DİREKTÖR TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI YORUMU

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, bugün oynayacakları Türkiye maçında cesur ve agresif olan tarafın daha iyi olacağını söyledi. Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile oynayacakları maç öncesi Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Spor Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Rusya ile oynadıkları ve 3-1 yenildikleri ilk maça göre Türkiye karşısında çok fazla değişiklik yapmayacağını kaydeden Tumbakovic, elindeki oyuncuların kalitesini dikkate alarak sahaya en iyi şekilde yaymaya çalıştığını ifade etti. Tumbakovic, Macaristan'ın Türkiye'yi mağlup etmesine kendisinin de şaşırdığını belirterek, "Ancak Macaristan'ın iyi bir takımı var. Türk teknik direktörün maçı planlarken Macaristan'ı biraz küçümsediğini düşünüyorum. Bugün Sırbistan'a karşı daha güçlü bir takımla sahaya çıkacaklardır." ifadelerini kullandı.