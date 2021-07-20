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Türkiye tarımda pestisit ve kimyasal gübre kullanımını azaltacak

Türkiye, AB Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve ihracatın sekteye uğramaması için pestisit (zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlar) ve anti-mikrobiyaller ile kimyasal gübre kullanımını azaltacak. Ar-Ge çalışmalarıyla kimyasal gübreler yerine gübreleme programına organik gübreler dahil edilecek

Türkiye tarımda pestisit ve kimyasal gübre kullanımını azaltacak
AA

Pestisitler yerine biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak. Ar-Ge çalışmalarıyla kimyasal gübreler yerine gübreleme programına organik gübreler dahil edilecek

Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin, son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliğiyle mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" yayımlandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında alacağı önlemlerin Türkiye'nin AB ile tarım ticaretini sekteye uğratmaması açısından ülkede sürdürülebilir tarıma yönelik eylemler gerçekleştirilmesi önem taşıyor.

Bu kapsamda, AB hedefleriyle uyumlu şekilde Türkiye'de pestisit ve anti-mikrobiyallerin kullanımının azaltılması sağlanacak. Bu süreçte, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Türkiye'de organik tarım üretim alanları ve üretim miktarları artırılacak. AB'nin organik tarım mevzuatının uyumlaştırma çalışmaları tamamlanacak. Türkiye ile AB arasında organik tarım ticaretini desteklemek amacıyla AB ile organik tarım alanında karşılıklı tanıma sağlanabilmesi için AB nezdinde girişimler yürütülecek.

Kimyasal gübre kullanımı azaltılacak ve AB'nin bu alandaki hedef ve politikaları doğrultusunda çalışma yapılacak.

Ar-Ge çalışmaları sonucunda ham madde bakımından dışa bağımlı üretilebilen kimyasal gübrelerin kullanım miktarı azaltılacak, yeni nesil ve yavaş salınımlı gübrelerin kullanım miktarları belirlenecek.

Gübreleme programına organik gübreler dahil edilerek sürdürülebilir toprak verimliliği sağlanacak.

Arazi toplulaştırma faaliyetleri yürütülecek ve 2023 yılı sonuna kadar 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma tescil faaliyetleri bitirilecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TARIMDA DA KULLANILACAK

Tarımda yenilenebilir enerji kullanımı artırılacak. Aydın, Denizli, İzmir ve Ağrı'da kurulan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde jeotermal kaynaklardan faydalanılarak bitkisel üretim yapılacak.

Yenilenebilir enerji kullanan seralar ve üretim tesisleri desteklenecek.

Tarımsal üretimde atık ve artıkların tekrar değerlendirilmesi konusunda Ar-Ge çalışmaları yürütülecek.

Desteklenen Ar-Ge projeleriyle tarımsal atıkların enerji olarak değerlendirilmesi amacıyla atık ve artık yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlayacak araştırmalar yapılacak.

Gıda atık ve artıklarının geri dönüşümünün sağlanmasına yönelik farkındalık yaratma ve tüketicinin bilinçlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecek.

Satış ve toplu tüketim hizmetleri sağlayan yerlerde işletmecilere yönelik gıda israfıyla mücadele amacıyla kontrol listeleri hazırlanacak.

Avrupa Komisyonunca açıklanan "Tarladan Sofraya ve Biyoçeşitlilik Stratejileri"ne ilişkin bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.

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