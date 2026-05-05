Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alımı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 262 işçi alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurum bünyesinde yapılacak personel alımı için başvuru şartları ve kadro dağılımı merak konusu olurken, adaylar "TTK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi şartlar gerekiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte TTK 262 işçi alımı sürecine dair tüm detaylar…
2025-2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, kurumun yer üstü ve yer altı birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 262 işçi istihdam edilecek. Bu kapsamda Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 242, Bartın İş Kurumu aracılığıyla ise 20 kişilik alım yapılacak.
İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarınca 11-15 Mayıs'ta yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından, işe alınacak adayların belirlenmesi amacıyla 9 Haziran'da elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, başvuru sürecinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilk başvuru tarihi itibarıyla 32 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Ayrıca ilan edilen kadro için belirlenen öğrenim şartını sağlamaları ve başvuru yapılacak ilde ikamet etmeleri de temel kriterler arasında yer alıyor.
ADAYLAR KURA SONUCUNA GÖRE BELLİ OLACAK
Kura ile belirlenen adaylar, daha sonra belge kontrolü, sağlık muayenesi ve arşiv araştırması gibi aşamalardan geçirilecek. Bu süreçlerde şartları taşımadığı tespit edilen adayların işe alım işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
İşçi alımına dair tüm duyurular Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bireysel tebligat yapılmayacak.