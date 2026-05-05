Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alımı Resmi Gazete'de yayımlandı! TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2026: Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, kadro dağılımı nasıl?

        Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alımı Resmi Gazete'de yayımlandı!

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 262 işçi alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurum bünyesinde yapılacak personel alımı için başvuru şartları ve kadro dağılımı merak konusu olurken, adaylar "TTK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi şartlar gerekiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte TTK 262 işçi alımı sürecine dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 12:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılacak 262 işçi alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurum bünyesinde farklı kadrolarda istihdam sağlanacağı açıklanırken, başvuru şartları ve adaylardan beklenen kriterler de belli oldu. Sürece ilişkin başvuru tarihleri ve görev dağılımı detayları merak edilirken, adaylar ilanla ilgili tüm ayrıntıları yakından takip ediyor. İşte başvuru süreci ve şartlara dair detaylar…

        2

        TTK 262 İŞÇİ ALIMI YAPACAK!

        2025-2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, kurumun yer üstü ve yer altı birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 262 işçi istihdam edilecek. Bu kapsamda Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 242, Bartın İş Kurumu aracılığıyla ise 20 kişilik alım yapılacak.

        3

        İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvurular, Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarınca 11-15 Mayıs'ta yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından, işe alınacak adayların belirlenmesi amacıyla 9 Haziran'da elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek.

        4

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, başvuru sürecinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilk başvuru tarihi itibarıyla 32 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Ayrıca ilan edilen kadro için belirlenen öğrenim şartını sağlamaları ve başvuru yapılacak ilde ikamet etmeleri de temel kriterler arasında yer alıyor.

        5

        ADAYLAR KURA SONUCUNA GÖRE BELLİ OLACAK

        Kura ile belirlenen adaylar, daha sonra belge kontrolü, sağlık muayenesi ve arşiv araştırması gibi aşamalardan geçirilecek. Bu süreçlerde şartları taşımadığı tespit edilen adayların işe alım işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

        İşçi alımına dair tüm duyurular Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bireysel tebligat yapılmayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Mustafa Gökmen (88) çıkan yangında hayatını kaybetti. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?