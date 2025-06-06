2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. maçında Tayland ile karşılaşacak. İlk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, ikide iki yapmak için mücadele edecek. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise ''Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı yayın kanalı TRT Spor Yıldız olarak belirendi. İşte, TRT Spor Yıldız linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi UEF Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı yayın izle…