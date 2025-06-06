Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı izle! Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) 2. maçında Tayland ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Fransa'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, ikide iki yapmak için sahaya çıkıyor. Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı izle ekranı Filenin Sultanları'nın mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Milli takımın maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. İşte, TRT Spor Yıldız ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı izle linki şifresiz ve kesintisiz haberimizde...
2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. maçında Tayland ile karşılaşacak. İlk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, ikide iki yapmak için mücadele edecek. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise ''Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı yayın kanalı TRT Spor Yıldız olarak belirendi. İşte, TRT Spor Yıldız linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi UEF Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı yayın izle…
TÜRKİYE-TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki ikinci karşılaşmasını Tayland ile oynayacak.
Türkiye-Tayland voleybol maçı, 6 Haziran 2025 Cuma günü yani bugün saat 14.30'da başlayacak.
TÜRKİYE-TAYLAND VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE-TAYLAND VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
FİLENİN SULTANLARI 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025
İlk maçında Fransa'yı 3-1'le geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.
Millilerin organizasyonun ilk haftasında kalan maçları şöyle:
7 Haziran Cumartesi
10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)
8 Haziran Pazar
14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.