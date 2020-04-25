Federasyondan yapılan açıklamaya göre, online sınav, tüm hakemlerin kendi portalları üzerinden 29 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de tek oturumda gerçekleştirilecek.

Voleybol hakemlerine, 30 dakika sürecek sınavda 25 soru sorulacak. Katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu sınavda alınacak not, herhangi bir belirlemeye esas teşkil etmeyecek.

Sınavla hakemlerin, bilgi düzeylerinin ölçülmesi, eksik görülen hususlar üzerinde hakemlerin bilgi güncellemesi yapmalarına olanak sağlanması amaçlanıyor.