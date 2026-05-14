        Haberler Spor Voleybol Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Opet ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile OPET, sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreninde konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Biz Türk voleybolu olarak geldiğimiz noktada gerek ligimizle gerek milli takımlarla tarihe altın harflerle yazılan başarılara imza atıyoruz. Bu başarıyı sürdürülebilir şekilde devam ettirmemiz çok önemli" dedi.

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 17:15 Güncelleme:
        Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, OPETGenel Müdürü Özgür Kahramanzade, milli takım oyuncuları Melis Yılmaz ve Ertuğrul Gazi Metin katıldı.

        Üstündağ, törende yaptığı açıklamada, "Türk voleybolunun yol arkadaşı, değer ortaklarından OPET, 2018'den beri bize sponsorluk yapıyor. Bu başarıya giden yolda bize güç veren, yanımızda olan OPET ailesine teşekkür etmek istiyorum. Biz Türk voleybolu olarak geldiğimiz noktada gerek ligimizle gerek milli takımlarla tarihe altın harflerle yazılan başarılara imza atıyoruz. Bu başarıyı sürdürülebilir şekilde devam ettirmemiz çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Özgür Kahramanzade ise "Çok güzel bir ev sahipliği yaptınız. Başkanımız, hayatının her alanında spor olan; oyunculuk, antrenörlük ve yöneticilik yapmış biri olarak başarıların tesadüf olmadığını kanıtlamıştır. Bugün, A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarımızın enerji sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Fark yaratan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sporda elde edilen başarılar sadece galibiyet değil, aynı zamanda fırsat eşitliğinin güçlenmesine de önemli katkı sağlıyor. Bu değerli iş birliğinin hayata geçmesinde katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Milli takımlarımıza başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Milli oyuncu Melis, "Sahada mücadele ederken arkamızda böylesine güçlü bir destek görmek çok önemli. Umarım birlikte çok güzel işler başarırız." diye konuştu.

        Güzel bir milli takım sezonunun geçmesi temennisinde bulunan Ertuğrul ise destekleri için OPET'e teşekkür etti.

