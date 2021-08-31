Tokyo'da bir madalya daha!

Avrupa şampiyonası yarı final voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda 7'de 7 yaptı. Yarı final karşılaşmalarında Türkiye, Sırbistan-Fransa maçının galibiyle karşı karşıya gelecek

Zorlu maçın tarihi ise 2 ya da 3 Eylül olacak...

TÜM PROGRAM BELLİ OLDU

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda final ve 3.'lük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek. 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanıyor. Yarı final ile final müsabakaları ise Sırbistan'da olacak.

Maçlar ise TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak aktarılacak.



